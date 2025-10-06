Después de solicitar Erika Carlina, DJ Bravy mostró a su futura esposa

VIVA – Las buenas noticias provienen de un socio DJ Bravy Y Erika Carlina quien acababa de mostrar su compromiso de entrar en el nivel de matrimonio. Inesperadamente, DJ Bravy le propuso matrimonio a Erika Carlina en medio de su actuación en el evento Synchonize Fest 2025.

DJ Bravy ni siquiera dudó en decir su sentencia de solicitud a su amante frente a muchos espectadores. Afortunadamente, obtuvo una respuesta positiva de Erika Carlina.

Después de combinar con éxito el anillo en el dedo anular de Erika Carlina, DJ Bravy inmediatamente mostró la foto de su amante. Ya no menciona a Erika Carlina como novia o prometida, DJ Bravy la llamó una posible esposa.

«Reconoce a la futura esposa de ACU», escribió DJ Bravy en Instagram Story, citado el lunes 6 de octubre de 2025.

En la foto compartida en la historia de Instagram, Erika Carlina fue vista en el auto. Aparentemente, Erika Carlina estaba de camino a casa después de recibir una propuesta de DJ Bravy. La madre de un niño también mostró un anillo que ahora está rizado alrededor de su dedo anular.

La felicidad no puede ser exagerada y claramente ilustrada por la sonrisa en el rostro de la mejor amiga de Rachel Ven.

La acción romántica de la propuesta de DJ Bravy a Erika Carlina tuvo lugar en medio del ajetreo y el bullicio del Synchronize Fest 2025. Este momento sagrado tuvo lugar el día de cierre del festival de la gran música, ubicada en el escenario del distrito.

Después de terminar actuando, DJ Bravy de repente se arrodilló ante Erika Carlina. Al instante, la atmósfera se volvió llena de emoción cuando Bravy sacó un anillo y expresó su intención de proponer a su amante frente a miles de pares de ojos que empacaron el área.

«Quiero ser su padre Andrew. Quiero ser tu esposo. Y quiero que seas mis últimas agallas», dijo DJ Bravy.

«Entonces, ¿te casarás conmigo?» Agregó mientras se arrodillaba frente a Erika Carlina.

Establecer, Erika la recibió de inmediato con una respuesta positiva hasta que fue bienvenida con un bajo vítores de la alegría de la audiencia.

«Sí, quiero», respondió Erika Carlina.

La historia de amor de Erika Carlina y DJ Bravy comenzó a través de la interacción en las redes sociales, donde Erika primero «saludó» a Bravy al darle un regalo virtual mientras Bravy estaba haciendo una transmisión en vivo en Tiktok.