Brasilia, Viva – ex presidente Brasil Jair Bolsonaroquien fue sentenciado a 27 años de prisión la semana pasada debido al esfuerzo cout d’Etattratado con hospital En la ciudad capital del brasileño después de sentirse poco saludable, dijo el martes su hijo Senador Flavio Bolsonaro.

Leer también: Prabowo ha preparado un decreto presidencial en forma de la Comisión Nacional de Reforma de la Policía



«El presidente Bolsonaro se sintió poco saludable hace un tiempo, con un gran hipo, vómitos y presión arterial baja», escribió el senador Bolsonaro.

Dijo que el ex presidente de Bolsonaro fue llevado al Hospital DF Star acompañado por un oficial de la prisión que vigilaba su casa en brasileño, y pidió oraciones a todos para evitar cosas serias a su padre.

Leer también: Tome Transjakarta, LRT y MRT solo pagan RP. 1 el 17 y 19 de septiembre





Ex presidente de Brasil, Jair Bolsaro

El 12 de septiembre, la Corte Suprema brasileña decidió que el hombre de 70 años era culpable de planificar un golpe de estado y sentenciado 27 años y 3 meses de prisión. También tiene prohibido correr por 2060.

Leer también: Trump: Israel ya no atacará a Qatar



Bolsonaro se desempeñó como presidente de 2019-2023. Perdió las elecciones presidenciales de 2022 ante Luiz Inacio Lula da Silva.

Una semana después de la inauguración de Lula, miles de partidarios de Bolsonaro con violencia irrumpieron en el edificio del Congreso, la Corte Suprema y el Palacio del Presidente Brasileño el 8 de enero de 2023. La policía arrestó a alrededor de 2.000 personas ese día.

En noviembre de 2024, la Policía Federal Brasileña acusó a Bolsonaro y a un ex miembro de su gobierno por cargos de tratar de derrocar a la democracia organizando un golpe de estado y dirigiendo una organización criminal. (Hormiga)

https://www.youtube.com/watch?v=eshtnvyzb_a