Después de ser interrogado como sospechoso, ¡Richard Lee todavía puede volver a casa! Razones por las que la policía está asombrada

Yakarta, VIVA – Polda Metro Jaya confirmó que hasta ahora el médico de belleza Richard Lee no han sido detenidos a pesar de tener estatus sospechar en los casos de presuntas infracciones en el ámbito de la salud y la protección del consumidor.

El jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak, explicó que no hubo detención porque los investigadores evaluaron que la actitud de Richard Lee siguió siendo cooperativa durante el proceso legal en curso.

«¿Se ha llevado a cabo la detención? Así que no se ha realizado ninguna detención, sí, el interesado no ha sido detenido», dijo Ronald a los periodistas el jueves 8 de enero de 2026 por la noche.

Según Ronald, hasta ahora los investigadores no han encontrado motivos subjetivos para la detención. Se considera que Richard Lee siempre cumplió con la citación de los investigadores y estuvo dispuesto a estar presente siempre que fuera necesario en el proceso. inspección avanzado.

«Porque hasta ahora los investigadores siguen cooperando y cada vez que los investigadores solicitan su presencia, la persona en cuestión todavía está dispuesta a estar presente en cualquier momento por los investigadores», dijo.

Enfatizó que la decisión se tomó sobre la base de la evaluación objetiva del investigador de la actitud del sospechoso durante el proceso de investigación. Después de su examen inicial como sospechoso el miércoles 7 de enero de 2026, la policía aún permitió a Richard Lee regresar a casa.

El examen se aplazó porque el interesado se quejaba de una enfermedad. En su primer interrogatorio como sospechoso, a Richard Lee sólo le hicieron 73 preguntas.

Anteriormente se informó que el largo examen del médico especialista en belleza Richard Lee como sospechoso finalmente se detuvo a mitad de camino. Después de casi 10 horas de procedimientos legales en la policía de Metro Jaya, Richard Lee se quejó de su estado de salud y pidió que se suspendiera temporalmente el examen.

Se sabe que Richard Lee visitó la policía de Metro Jaya el miércoles 7 de enero de 2026, alrededor de las 13:00 p.m. Una hora más tarde, los investigadores comenzaron a examinar al interesado en relación con presuntas violaciones en el ámbito de la salud y la protección del consumidor.

El proceso de inspección fue un maratón y estuvo intercalado con varias pausas. El jefe de la Subdivisión de Información Pública de Bidhumas Polda Metro Jaya, el comisionado de policía Reonald Simanjuntak, explicó que la inspección se detuvo temporalmente durante un descanso antes de reanudarse.

«A las 18.00 horas se detuvo temporalmente debido a una pausa, sí, debido a una pausa y continuó nuevamente a las 19.00 horas. Luego a las 19.00 horas se presentó otro examen, el examen continuó nuevamente y no terminó hasta las 22.00 horas», dijo Reonald a los periodistas el jueves 8 de enero de 2026.