Después de ser examinada por una investigación criminal, Lisa Mariana reclamó los resultados de la mitad de ADN de su hijo como Ridwan Kamil

Yakarta, Viva – Celebrity y un ex modelo, Lisa MarianaNuevamente hizo una declaración impactante después de someterse a un examen en la Dirección de la Ley Criminal del Instituto Criminal de Instituciones Criminales.

Afirma que los resultados Tes ADN Su hijo mostró medio sinónimo de ADN ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

«No entiendo, el punto es que hubo un pequeño porcentaje que, había similitudes. Había similitudes. No pude hablar porque estaba muy triste», dijo Lisa con voz baja cuando la tripulación de los medios de comunicación en la sede de la Policía Nacional, Yakarta, el jueves 11 de septiembre de 2025.

Lisa Mariana junto con el abogado cumplen la llamada de la Policía Regional de Java Occidental

La declaración de Lisa también refuerza su intención de presentar una segunda opinión relacionada con los resultados de la prueba de ADN anunciada previamente por la policía nacional Pusdokkes. Sintió que había un desajuste porque los datos que vio en realidad mostraron similitudes.

«Sí, porque hay varios por ciento de similitudes. Comemos la segunda opinión», dijo.

Por otro lado, el abogado de Lisa, Beri Hutapea, también destacó los resultados de la prueba de ADN. Consideró que su cliente tenía el derecho de presentar una objeción y tomar más pruebas al extranjero.

«Es decir, la mitad de los resultados de las pruebas de Pak Ridwan Kamil son similares a Baby Azura (el hijo de Lisa). Entonces, más la mitad es idéntica, la mitad no es idéntica. De modo que en el BAP Lisa mariana ha expresado objeciones a los resultados de la prueba de ADN», dijo Bertu.

A tener en cuenta que Ridwan Kamil informó oficialmente a Lisa Mariana a Policía de investigación criminal el 11 de abril de 2025. El informe se registró con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/Bareskrim Polri.

Lisa se informó con una sospecha en capas, a partir de la ley número 1 de 2024 con respecto a la información y las transacciones electrónicas (ITE) al Artículo 310 y 311 del Código Penal relacionado con la difamación. Ahora, el caso continúa en el centro de atención público, especialmente después de que los resultados del ADN desestimaron el tema delicado que se había discutido ampliamente.