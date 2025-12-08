Pobrecito, VIVA. – Aseo de extremo Arema FC, Ian Puleofinalmente respondió a las críticas con su primer gol cuando Singo Edan empató 1-1 con el Malut United FC en la Semana 14. Superliga BRI 2025 2026. Este objetivo no sólo puso fin a su sequía, sino que también desencadenó una nueva determinación de rendir mejor en lo que queda de temporada.

La actuación anterior de Puleio ha recibido gran atención. Los aficionados valoran que su contribución no estuvo a la altura de las expectativas, sobre todo porque su papel como extremo no tuvo gran impacto en el Arema FC. Sin embargo, el jugador argentino destacó que las críticas no lo desaniman. Admitió que sigue trabajando duro, tanto en los entrenamientos como en los partidos.

Dijo que su arduo trabajo hasta el último minuto dio sus frutos cuando logró marcar el primer gol de la temporada. “

Siempre trabajo duro hasta el último minuto, por eso estoy feliz de conseguir el primer gol en esta competición. «Estoy muy contento porque puedo ayudar más al equipo», afirmó Puleio en su comunicado.

La determinación de Puleio de levantarse recibió el reconocimiento directo del técnico del Arema FC, Marcos Santos. El técnico brasileño elogió la dedicación del extremo, al que se consideró que todavía parecía profesional a pesar de estar bajo una gran presión. Santos dijo que el trabajo duro fue lo que hizo que el jugador fuera digno de su primer gol.

«Aprecio a Ian Puleio, que siempre trabaja duro en el campo para poder marcar el primer gol y ayudar a Arema», añadió.

El propio Arema FC debería dar un suspiro de alivio después de poder llevarse a casa un punto desde la sede del Malut United, sobre todo porque el equipo se encuentra actualmente afectado por una crisis de jugadores que está erosionando la profundidad del equipo. Estos resultados mantienen la tendencia positiva del Singo Edan en los partidos fuera de casa. Sin embargo, el desempeño general del Arema FC esta temporada sigue siendo inestable. El equipo todavía a menudo pierde oportunidades de sumar todos los puntos en casa, lo que significa que su posición en la clasificación no ha cambiado significativamente.

Hasta la semana 14, Johan Alfarizi y sus amigos ocupaban el décimo lugar en la clasificación de la Superliga BRI 2025-2026. Habían acumulado 17 puntos en cuatro victorias, cinco empates y cuatro derrotas.