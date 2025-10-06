¡Después de ser declarado capturado, Bjorka apareció nuevamente difundió los datos internos de la Policía Nacional! Polda Metro abre la voz

Yakarta, Viva – Polda Metro Jaya Elija no erupción en respuesta a la aparición de una figura hacker que está en nombre de ti mismo como Bjorka Después de que su partido arrestó al joven con las iniciales WFT (22) de West Kakas, Minahasa, North Sulawesi, piratas informáticos que usaron la cuenta X Bjorka.

El jefe de la subdivisión de información de la comunidad de la policía metropolitana de Yakarta, el comisionado adjunto de la policía, Reonald Simanjuntak, dijo que el investigador no podía determinar si la cifra era realmente Bjorka que había conmocionado al público.

«Como se dijo anteriormente, todos pueden ser cualquiera Internet. Cualquiera puede ser cualquier persona en Internet «, dijo, lunes 6 de octubre de 2025.

Jefe de Metro Jaya Police Community Information Subbid, AKBP Reald Simanjuntak

Según Reonald, en el mundo cibernético, la identidad se puede manipular fácilmente. Por lo tanto, los investigadores ahora se están enfocando en verificar a los nuevos piratas informáticos digitales que afirman ser el Bjorka.

«Podría haber alguien que reconociera a otros Bjorka-Bjorka. Esto se explora nuevamente, ¿es este sinónimo de Bjorka del Bjorka anterior? Lo exploraremos», dijo.

Reonald agregó, hasta ahora los investigadores todavía estaban explorando el caso de WFT, un joven hacker que fue arrestado hace algún tiempo debido a presuntos piratería en un banco privado.

«Lo que aún puede ser probado por el investigador de investigación de la policía de Metro Jaya Siber es el acto penal de sus acciones en el caso de uno de los bancos privados. Eso puede explicarse», dijo.

Sin embargo, la investigación del Bjorka original no se ha detenido. La policía descubrió que WFT a menudo cambiaba la identidad en el mundo oscuro de Internet que van desde Bjorka, Bjaradism Version 2020, Skywave, Shinyhunter, hasta Oposite6890.

«Porque lo que se ha capturado también ha cambiado el nombre en Dark Web varias veces. Hubo un cambio en el nombre de Bjorka, Bjjabism Version 2020, Sky Wave, cambió varias veces», dijo nuevamente.

Para tener en cuenta, el ciberespacio se sacude nuevamente. La figura misteriosa en nombre de Bjorka apareció nuevamente después de todo este tiempo desapareció. Esta vez, el hacker no estaba jugando, afirmó haber filtrado 341 mil datos personales de miembros de la Policía Nacional.

La aparición de este Bjorka original provocó un furor en el universo virtual, especialmente después de que la policía había confirmado previamente que los perpetradores habían arrestado las iniciales de Minahasa, North Sulawesi, que se afirmó que era la mente maestra detrás de la cuenta legendaria.