Después de regresar de la Umrah, la comunidad de la diáspora en Qatar y Arabia Saudita vio en vivo a la selección nacional de Indonesia en el estadio.

Yeda, VIVA – Soporte para Selección Nacional de Indonesia en un partido de vida o muerte Equipo nacional iraquí en el estadio King Abdullah Sports City, Jeddah, el domingo (10/12/2025) temprano en la mañana WIB, no solo vinieron de su tierra natal. El espíritu también arde entre el pueblo. diáspora Indonesia en Medio Oriente, especialmente de la comunidad de seguidores que son miembros de Garuda Saudi, Garuda Qatar y Indonesian Football Qatar (IFQ).

Las tres comunidades estuvieron presentes juntas en el estadio para brindar apoyo al plantel de Garuda. Curiosamente, antes de ver el partido, realizaron por primera vez la peregrinación Umrah en Tierra Santa.

«Acabamos de terminar la Umrah y fuimos directamente al estadio para apoyar al equipo nacional. Este es un momento poco común, por lo que debe ser presenciado en vivo», dijo con entusiasmo Vidi, presidente de IFQ.

Según Vidi, este momento es un símbolo de la hermandad de los ciudadanos indonesios en el extranjero que permanecen unidos para brindar apoyo a pesar de que provienen de diferentes países de colocación.

«Vinimos no sólo para entretenernos, sino también para mostrar nuestro amor por Indonesia», añadió.

Mientras tanto, Dadang, presidente de Garuda Qatar, admitió que esta vez no pudo asistir directamente al estadio por motivos laborales. Sin embargo, continuó monitoreando el desarrollo del partido y comunicándose con sus colegas en Jeddah.

«Tengo muchas ganas de verlo en vivo, pero seguiré viéndolo. Ojalá Garuda pueda desempeñarse de manera óptima y enorgullecernos a todos», dijo.

El partido contra Irak es un partido crucial para la selección de Indonesia en la cuarta ronda de clasificación para el Mundial 2026 en la zona asiática. La diáspora espera que su presencia en el estadio pueda suponer una inyección adicional de entusiasmo para los jugadores.

«Puede que estemos lejos de nuestra patria, pero nuestra pasión por Indonesia sigue viva», dijo un miembro de Garuda Saudi.

El ambiente entusiasta y los aplausos desde las gradas de Jeddah fueron una prueba clara de que el apoyo al equipo nacional de Indonesia procedía de varios rincones del mundo, incluidos aquellos que acababan de realizar la santa peregrinación a la Tierra Haram.