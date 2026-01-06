Después de que Trump amenazara a Gustavo Petro, Colombia confirma su disposición a cooperar con EE.UU. para erradicar las drogas

Bogotá, EN VIVO – Gobierno Colombia expresó su intención de continuar coordinando con Estados Unidos de América en erradicación drogas aunque hay tensión en la relación entre ambos presidentes.

«gobierno colombiano […] ha informado al gobierno estadounidense, incluidas sus agencias de inteligencia, que continuaremos coordinando y cooperando en la erradicación del narcotráfico», dijo Benedetti.

El presidente colombiano Gustavo Petro.

Añadió que esta cooperación se basa en la inteligencia y la tecnología estadounidenses para destruir laboratorios, redes criminales y campos criminales.

Por su parte, Franco destacó que la erradicación de los estupefacientes debe seguir realizándose de forma conjunta aprovechando las oportunidades de cooperación bilateral.

Dijo que Colombia priorizaría los esfuerzos para contrarrestar esta amenaza, especialmente en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela.

El 3 de enero, Estados Unidos lanzó un gran ataque contra Venezuela que resultó en el arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, y los llevó a Nueva York.

presidente de estados unidos Donald Trump dijo que la pareja sería juzgada por presunta participación en «narcoterrorismo» y se los consideraría una amenaza, incluso para Estados Unidos.

Posteriormente, Trump también acusó al presidente de Colombia Gustavo Petro produce cocaína y no descarta la posibilidad de que militares estadounidenses realicen una operación similar en Colombia. (Hormiga)