Después de que terminaron los matones de jubilación, Nandi Juliawan había estado vendiendo Cireng

Garut, Viva – El mundo del entretenimiento del país vuelve a afligirse. Nandi Juliawanactor que es ampliamente conocido a través de su papel como Encuestar en telenovelas Matones de pensionesSegún se informa, ya morirel sábado 6 de septiembre de 2025.

La noticia de la muerte de Nandi, quien interpretó el papel de Encuy en la telenovela, se descubrió por primera vez en el puesto de Instagram de Abenk_marco, el elenco de CECEP en la misma telenovela. ¡Desplácese por la información completa!

La policía de Kasatreskrim Garut, AKP Joko Prihatin, confirmó la noticia de la muerte de Nandi al suicidarse en su casa.

Fue descubierto por primera vez por su esposa que acababa de regresar a casa después de vender en el área de Garut City.

«El testigo vio a la víctima que ya colgaba el pareo al lado de las escaleras», dijo a los periodistas.

Según Joko, los oficiales de policía de la estación de policía de Karangpawitan y la Unidad Inafis de la Policía de Garut condujeron inmediatamente a la escena del crimen (TKP), y la víctima estaba muerta. La víctima fue enterrada de inmediato esa noche.

«La familia rechaza una autopsia», dijo.

No tengo antecedentes de actuación

La figura que se llama familiarmente Encuy ha dejado una profunda impresión en los corazones de la audiencia con su carácter distintivo como corredor de transporte público con mascota.

El hombre nacido en Garut que creció en la región de Mandalagiri, Ciwalen, comenzó su carrera como actor con antecedentes lejos del mundo de la actuación. Sin ninguna experiencia de actuación, Nandi primero saltó al mundo de las telenovelas a través de matones de jubilación, que en realidad se convirtió en el principal trampolín en el mundo del entretenimiento.

Inicialmente, Nandi solo tenía la intención de volverse más. Pero Fate dijo de manera diferente, su papel como Encuy obtuvo una gran parte para convertirse en un personaje que era muy conocido por el público. Actuó constantemente desde la cuarta temporada hasta la octava temporada de matones de jubilación.

No solo en los matones de jubilación, Nandi también tuvo un papel como Lukman en la telenovela Suparman Reborn. En la telenovela, se transformó en un capataz de edificio que se enamoró del Lotek, Lilis, interpretado por Masayu Clara.

Antes de ser conocido como actor, Nandi tenía un viaje profesional diverso. Una vez trabajó como barista en su ciudad natal, Garut. También se había convertido en un personal de marketing de comunicación en un café propiedad de Aris Nugraha en el área de Cilopang. En 2014, incluso probó la profesión como chef en un café en el área de Simpang Lima, Garut.

Después de que terminó la telenovela de matones de jubilación, Nandi recurrió a centrarse en el mundo de los negocios. Fue pionero en un negocio culinario vendiendo Cireng contemporáneo en Garut. Este graduado de Garut Musaddadiyah High School es conocido como una persona humilde y nunca se rinde.

Este artículo no es para inspirar y ser animado que no lo esté imitando. Si siente los síntomas de la depresión, problemas psicológicos que llevan a pensar en suicidarse, consultar de inmediato con aquellos que pueden ayudarlo, como psicólogos, psiquiatras o clínicas de salud mental.