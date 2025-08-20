Después de que salió la prueba de ADN, Lisa Mariana: ¡Desmárgalo a fondo!

VIVA – Esta tarde, miércoles 20 de agosto de 2025, resultados de la prueba de ADN Ridwan Kamil, Lisa Mariana Y su hijo con la CA inicial salió. En base a los resultados de la prueba de ADN, se sabe que el niño con la CA inicial no es la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil.

Después de los resultados de la prueba de ADN, Lisa Mariana respondió inmediatamente. A través de las cargas en las historias de Instagram, aludió sobre el desmantelamiento, el desmantelamiento.

«Alaahhhhhhhh! Descargalo a fondo», escribió Lisa Mariana en sus historias de Instagram citadas el miércoles 20 de agosto de 2025.

Mientras tanto, en otra carga de video, Lisa Mariana mencionó que la Comisión de Erradicación de la Corrupción la llamó para ser testigo el viernes.

«El 22 me convocaron al KPK para ser testigo, también estaba confundido por qué había una carta de KPK. Esto aún no es final, descargamos lo mismo. No dejes que haya fraude aquí», dijo.

Lisa Mariana también mencionó los resultados de la prueba de ADN que declaró que su hija no era el hijo de Ridwan Kamil.

«¿Te dije que si no las semillas son las semillas?

Para obtener información, basada en las pruebas de ADN realizadas por los Pusdokkes de la Policía Nacional, el niño con la CA inicial no es la carne y la sangre del ex gobernador de West Java, Ridwan Kamil. Este hecho también negó la afirmación de Lisa Mariana, quien desde el principio acusó a RK como padre biológico de su bebé.

«Ha presentado los resultados del ADN con los resultados de que el hermano de RK con el hijo de la Hermana CA de LM no tenía una compatibilidad de ADN o no idéntica», dijo el jefe de la Sub Dirección I de la Ley de Cibernético de la Agencia de Investigación Criminal, el Comisionado de Policía Rizki Aguung Prakoso, en la sede de la Policía Nacional, Jakarta, el miércoles de 2025.

Este resultado es un punto de inflexión del drama que arrastró el nombre Ridwan Kamil en los últimos meses. La prueba se realizó con muestras de sangre y saliva, para garantizar las relaciones biológicas entre los dos.

«El examen se realizó para descubrir la relación biológica si había una relación entre el niño LM y el hermano de RK», dijo nuevamente.