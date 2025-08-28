Después de que los trabajadores regresaron, los estudiantes comenzaron a sentarse con el DPR: la oración de calor resonó


Jueves 28 de agosto de 2025 – 15:03 Wib

Yakarta, VivaCientos alumno De varios campus comenzó a ir a la puerta principal del edificio RPD/MPR RI lo hace acción Manifestación, después de que la masa de trabajadores se disolvió el jueves 28 de agosto de 2025.

Llevan sus respectivas chaquetas de alma mater del campus. Los estudiantes vienen en grupos y llevan varios atributo Las organizaciones, pancartas y carteles contienen demandas.

Cientos de estudiantes también comenzaron a abarcar el área de la puerta trasera del edificio DPR/MPR RI. Su presencia también es parte de la demostración de rechazar la fantástica asignación del DPR.

Los estudiantes comienzan a abarrotar el área de la puerta trasera del edificio del Parlamento Indonesio

«Assalamualaikum, vinimos a traer al equipo», dijeron.

La misa estudiantil viene en grupos. Llevan varios atributos organizacionales, pancartas, a carteles que contienen demandas. La atmósfera alrededor de la puerta trasera del parlamento indonesio estaba aún más lleno de discursos que se entregaron alternativamente a través de los altavoces.

«¿Cómo es que no se abre la puerta? Queremos expresar sus aspiraciones», gritó el estudiante.

Mientras tanto, se vio a la policía de pie alrededor del área de la puerta trasera. La policía continúa anticipando el potencial de fricción entre Las masas con oficiales. (Hormiga)

