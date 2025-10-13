Después de que el viral diera un cheque de dote de 3.000 millones de IDR, ¿resultó que Mbah Tarman había sido encarcelado?

Wivova, viva – Cifra Mba Tarman que se volvió viral después de dar mahar en forma de cheque por valor de 3.000 millones de IDR, lo que una vez más fue destacado por los usuarios de las redes sociales. Esta vez fue destacado en relación con un caso que alguna vez lo atrapó y tuvo que pasar un tiempo en prisión.

Se dice que Mbah Tarman fue encarcelado en 2022 tras estar involucrado en un caso de fraude en Wonogiri, Java Central. Según los datos del Sistema de Información de Seguimiento de Casos (SIPP) número 47/Pid.B/2022/PN Wng, Mba Tarman tuvo que recibir una sentencia de dos años en relación con un caso de fraude relacionado con la compra y venta de espadas samuráis por valor de 20 billones de IDR.

En estos datos, el 1 de julio de 2016, el testigo Kamid junto con el testigo Eko Purwanto se reunieron con Tarman en Solobaru y discutieron sobre la espada samurái de Tarman. En ese momento, Tarman dijo que iría a Yakarta el 22 de julio para reunirse con posibles compradores de la espada samurái.

Luego, el 2 de agosto, Amid se puso en contacto con Tarman para preguntarle si el acusado TARMAN tenía una espada samurái que, si se vendía, se estimaba que tendría un valor de alrededor de Rp. 20.030.000.000.000 (veinte billones treinta mil millones de rupias) y Tarman lo confirmó.

Luego, el 5 de agosto de 2016, Kamid y sus colegas se reunieron con Tarman en su residencia en Karanganyar para ver a los samuráis de Tarman. El testigo Kamid fue invitado a quedarse con el padre de Tarman en el distrito de Jatiroto, Wonogiri. Tarman también ofreció que si Kamid quería ayudarlo a financiar los costos operativos de compra y venta de espadas samuráis y las necesidades de vida de Tarman, recibiría 3 billones de IDR de la venta de espadas samuráis. Gracias a esta oferta, Kamid estuvo dispuesto a ayudar.

En total, Kamid le ha dado a Tarman 240 millones de IDR para los costos operativos de compra y venta de espadas samuráis y las necesidades de vida de Tarman.

En el proceso, Tarman continuó convenciendo a Kamid de que la espada se había vendido hasta que recibió un pago inicial de 3 billones de IDR. Tarman a menudo llevaba a Kamid al Banco Mandiri, ya sea al Banco Mandiri Yogyakarta, al Banco Mandiri Solo o al Banco Mandiri Wonogiri, en relación con el proceso de desembolso de fondos para pagar la compra y venta de espadas samuráis. Sin embargo, el dinero de la venta de espadas samuráis que se prometió anteriormente nunca se ha entregado hasta ahora.

Para cubrir esto, Tarman dijo que el proceso de venta de espadas samuráis tomaría alrededor de 2 años, porque se requerían permisos de las autoridades, incluida la Oficina PPATK, la Oficina de Impuestos, la Oficina de Antigüedades y otras. Sin embargo, el 25 de diciembre de 2019, Tarman prometió que el dinero del acuerdo por la venta de espadas samuráis por valor de 2 billones se desembolsaría inmediatamente y el dinero se distribuiría inmediatamente a cada miembro, incluido Kamid, depositándolo en la cuenta del Banco Mandiri de cada miembro.