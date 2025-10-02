Después de que el viral detuvo el autobús en la esquina, la comunidad nmax: no había intención arrogante

Bandung, Viva – Un video que muestra la acción del grupo de motociclistas automáticos Yamaha Nmax detener autobús En una curva CiwideyBandung Regency, West Java, cosechando un fuerte foco en las redes sociales.

Se consideró que la acción ponía en peligro la seguridad del tráfico porque se llevó a cabo en ubicaciones propensas a accidentes.

En el video que circula en las redes sociales, una moto NMAX está desesperada por superar el autobús en la esquina e inmediatamente detiene su moto justo en frente del gran vehículo. El autobús que se estaba preparando para girar se vio obligado a hacer un frenado repentino.

Después de eso, la moto da una señal de que sus colegas de la comunidad supuestamente de NMAX pueden superar el autobús a pesar de que las condiciones de la carretera no son posibles.

Afortunadamente, el conductor del autobús pisó rápidamente los frenos para que se pueda evitar la colisión. Sin embargo, la acción provocó críticas a los ciudadanos que consideraron que la acción era arrogante al violar las reglas de tráfico. La línea marcadora en la carretera que es claramente visible no se rompe debería prohibir la maniobra de los vehículos porque el área se clasifica como propensa a los accidentes.

Después de convertirse viralRepresentantes de la comunidad finalmente abrieron sus votos. Transmitieron una disculpa y una aclaración sobre el propósito de la acción llevada a cabo.

«Respondiendo al video viral NMAX en Ciwidey, con toda humildad, personalmente me disculpo profusamente por el incidente», dijo el representante de la comunidad en un video de aclaración subido por la cuenta de Instagram @Info Abaruarat.

Insiste en que no hay intención de ser arrogante en el camino.

«No hay intención de querer ser arrogante, sino simplemente la intención de desentrañar el largo atasco de tráfico detrás del autobús. Gracias por el conductor del autobús por dar un camino y disculparse si el tiempo y el lugar no son correctos, no hay otro propósito», continuó.