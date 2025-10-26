Después de mucha consideración y larga reflexión…

Jacarta – raisa Andriana finalmente habló sobre la demanda de divorcio que presentó contra su marido. Hamish Daud. A través de su cuenta personal de Instagram, el cantante de Usai Here explicó extensamente la decisión que sorprendió a muchos.

En una carga escrita que también etiquetó el Instagram de Hamish Daud, la madre de un niño explicó que su decisión fue el resultado de una larga reflexión y de mucha consideración. Desplázate para saber más, ¡vamos!

«Hola amigos. Espero que estéis todos bien. Después de mucha deliberación y larga reflexión, hemos decidido tomar caminos separados», dijo Raisa en su carga, citada el domingo 26 de octubre de 2025.

Raisa Adriana y Hamish Daud

Raisa enfatizó que esta decisión se tomó mediante conversaciones con Hamish Daud y no fue el resultado de una decisión momentánea. Aun así, tanto Raisa como Hamish prometieron seguir cuidándose mutuamente para que cada uno encuentre la paz.

«Tomamos esta decisión juntos y la hemos estado procesando durante bastante tiempo en nuestros espacios privados, antes de que esta noticia finalmente les llegara. Durante todo el proceso, seguimos cuidándonos unos a otros y tratamos de comprender lo mejor posible las necesidades de cada uno», dijo.

«Esperamos que cada uno de nosotros pueda encontrar la paz y seguir creciendo: como individuos, como padres de Zalina y como trabajadores profesionales en nuestros respectivos campos», continuó.

Además, la mujer que se casó con Hamish Daud en 2017 enfatizó que su relación con su marido seguiría siendo buena, aunque decidieron vivir sus vidas separadas.

«Nuestra relación sigue siendo buena, aunque haya cambiado. Lo que no cambiará es nuestro amor por Zalina. Ha sido nuestro deber de toda la vida cuidar y cuidar de nuestra hija, continuando estando presentes juntos como padres compartidos para garantizar que pueda crecer en un ambiente amoroso», concluyó.

Por ello, Raisa pidió la comprensión de todos para mantener su espacio personal, para proteger el crecimiento y desarrollo de la princesa.

«Por eso pedimos la comprensión de todos nuestros amigos para poder ayudar a proteger nuestro espacio personal, para que Zalina pueda seguir creciendo en un buen ambiente y sintiéndose segura. Esto no sucedió porque nos dimos por vencidos, sino que tratamos de ser sabios. Gracias por estar siempre ahí, con todo vuestro amor y comprensión. Vuestros, Raisa y Hamish», concluyó Raisa.