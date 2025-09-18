Después de MPV, Denza está listo para animar el mercado de SUV de lujo

Beijing, Viva – Después de lanzar con éxito un MPV de lujo Dence D9, ahora la marca premium hecha Byd Regresó al centro de atención. Esta vez, Denza amplió su cartera presentando un gran SUV dirigido al segmento superior.

Leer también: El nuevo Supercar Byd es más vasto que la versión anterior



Citado Viva Automotive De Carnewschina, jueves 18 de septiembre de 2025, el último SUV se presentó oficialmente el 17 de septiembre de 2025 con el nombre Denza N9. Este automóvil viene en tres opciones de configuración comercializadas a precios oficiales que van desde Rp896 millones hasta Rp1.03 mil millones. Esta estrategia de precios coloca N9 paralela a los rivales europeos y japoneses en la misma clase.

En apariencia, Denza N9 lleva una sensación elegante con una nueva opción de color verde combinada con un diseño de cuerpo de dos tonos. Anteriormente, el fabricante también había lanzado una selección de colores de oro púrpura que logró atraer a los consumidores. Este valiente enfoque de diseño muestra los esfuerzos de Denza en la creación de una identidad visual típica.

Leer también: Más popular: el auto más caro de Toyota, recién llegado a la mejor lista de vales



En términos de dimensiones, este SUV grande tiene una longitud de 5,258 mm, ancho de 2,030 mm, altura de 1,830 mm y la distancia entre ejes alcanza 3,125 mm. La proporción proporciona un espacioso espacio en la cabina mientras presenta una impresión elegante en la carretera. El diseño exterior todavía lleva el lenguaje de la familia Denza que se conocía en el modelo anterior.

Leer también: Más popular: Trump pide la ayuda de Hyundai, un nuevo auto BYD



El interior N9 se hace más lujoso con la presencia del nuevo color de la cabina «Golden Mountain Brown». Esta combinación se combina con una tecnología de pantalla de resolución de 2.5K dispersa en el panel de instrumentos de 13.2 pulgadas, una pantalla media de 17.3 pulgadas, a una pantalla especial de pasajeros delanteros de 13.2 pulgadas. Las características de entretenimiento premium están equipadas con un sistema de audio de altavoces Devialet de 26 Devialet y una pantalla AR-HUD de 50 pulgadas.

La comodidad del pasajero es una de las principales atracciones. El diseño de seis asientos 2+2+2 asientos proporcionan libertad, mientras que los asientos delanteros y la segunda fila presenta calefacción, ventilación, para masajear. La segunda fila también se acompaña de una pequeña mesa plegable, cargador inalámbrico doble, mini refrigerador y una pantalla de entretenimiento de techo de 17.3 pulgadas.

Con respecto a la tecnología, Denza fijó el sistema de ayuda de conducción «God’s Eye B» que pudo llevar a cabo la navegación urbana sin un mapa. El hardware está equipado con lidar, radar de onda milimétrica, cámara, a radar ultrasónico. Todo controlado por el chip Nvidia Orin X con rendimiento informático que alcanza 254 tops.

El rendimiento no es menos impresionante con un sistema de complemento híbrido de motor turbo de 2.0T que tiene una eficiencia térmica del 44.13%. La combinación de tres motores eléctricos produce una potencia total de 680 kW o equivalente a 912 hp. La aceleración de 0 a 100 km/hora se puede alcanzar en solo 3.9 segundos, lo que lo convierte en uno de los SUV más rápidos de su clase.

La sofisticación técnica se ve reforzada por la tecnología E3 y el sistema que permite el control del cuerpo inteligente. N9 es capaz de maniobrar caminar de cangrejo, girando con un radio mínimo de 4.65 metros, para mantener la estabilidad cuando el neumático se rompe a alta velocidad. De hecho, este automóvil también está listo para enfrentar caminos resbaladizos debido a la lluvia o la nieve.