Después de masacrar a Honduras, las estrellas de la selección brasileña desconfían de la selección sub-17 de Indonesia

VIVA – Equipo Nacional Brasil Sub-17 se mostró feroz en el primer partido del Mundial Sub-17 2025 al masacrar a Honduras por 7-0. Sin embargo, una de sus jóvenes estrellas, Tiago Augusto, destacó que esta gran victoria no enorgullece a su equipo.

Brasil enfrentará Selección Nacional de Indonesia Sub-17 en el segundo partido del Grupo H, viernes (11/7). Tiago se aseguró de que el equipo de Samba permaneciera completamente concentrado en enfrentar a Garuda Muda.

«Este resultado es extraordinario y nos da confianza. Pero tenemos que seguir trabajando duro porque tenemos un nuevo oponente el viernes», dijo Tiago, citado en el sitio web oficial de la CBF.

Aunque no marcó ningún gol, la actuación de Tiago en el partido contra Honduras recibió gran atención. El joven centrocampista del Gremio incluso fue elegido mejor jugador de la FIFA gracias a su contribución a la hora de marcar el ritmo del juego y ayudar a crear varios goles brasileños.

«Jugamos bien y pudimos realizar todos los entrenamientos que hicimos en Granja y en Qatar. Dominamos y era importante para nosotros conseguir los tres puntos con un gran marcador», añadió.

Además de Tiago, el delantero Ruan Pablo destacó que Brasil ha centrado su atención en el próximo partido contra Indonesia.

«Hemos empezado a pensar en Indonesia y esperamos volver a ganar», afirmó el joven jugador del club bahiano.

Brasil actualmente encabeza el Grupo H con tres puntos y una gran diferencia de goles, mientras que Indonesia todavía lucha por lograr su primera victoria después de perder 1-3 ante Zambia.