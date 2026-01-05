Después de las vacaciones de Navidad, las calles de Yakarta vuelven a estar rojas

JacartaVIVA – El final de las vacaciones de Navidad y Año Nuevo (Nataru) fue seguido inmediatamente por un aumento de la actividad en Yakarta, que tuvo un impacto significativo en las condiciones tráfico capital. Desde principios de semana, la congestión ha regresado a varias carreteras principales a medida que la gente regresa al trabajo y las escuelas comienzan a funcionar con normalidad.

Según el último seguimiento del tráfico de VIVA Otomotif, del lunes 5 de enero de 2026, el nivel de congestión en Yakarta está por encima de las condiciones diarias normales. El tiempo medio de recorrido por cada 10 kilómetros se registró en unos 25 minutos y 40 segundos, casi dos minutos más de lo habitual en estas condiciones.

Los datos muestran que el nivel de congestión está en el rango del 49 por ciento, o alrededor de un 11 por ciento más denso que las condiciones normales. La velocidad media de los vehículos también se redujo, sólo en torno a 23,4 km/hora, muy lejos de la velocidad ideal para el tráfico urbano.

La congestión también se caracteriza por la aparición simultánea de muchos puntos de desaceleración. Se han registrado decenas de puntos de congestión activos con una longitud total de cola de más de 50 kilómetros repartidos en varias zonas de Yakarta.

Este patrón de atascos posterior a las festividades de Natura parece constante durante las horas pico de la mañana y de la tarde. El gráfico de movimiento muestra un fuerte aumento de la densidad por la mañana, cuando llega el momento de ir a trabajar, y luego aumenta nuevamente por la tarde hasta la noche.

Curiosamente, el nivel actual de congestión se acerca incluso al patrón de densidad de los días laborables más ocupados antes de las largas vacaciones. Esto indica que la actividad económica y la movilidad de los residentes de Yakarta se han recuperado rápidamente después del período de vacaciones de fin de año.

Varias vías protocolarias, accesos a áreas de oficinas y accesos de peaje en la ciudad son puntos propensos a la congestión. El volumen de vehículos privados que vuelve a predominar también empeora las condiciones, especialmente durante las horas de transición de la mañana y la tarde.

Esta situación también recuerda que Yakarta sigue dependiendo en gran medida de la movilidad basada en vehículos privados. Aunque el transporte público continúa desarrollándose, el aumento posterior a las vacaciones pone de relieve los principales desafíos para gestionar los movimientos masivos de manera eficiente.

Para el público, esta situación es una señal para volver a ajustar los tiempos de viaje y las rutas diarias. Se espera que una planificación de viajes más cuidadosa pueda reducir el estrés y ayudar a reducir la congestión del tráfico en Yakarta después de las vacaciones de Navidad.