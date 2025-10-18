Después de la reunión con Zelenskyy, Trump pide a Ucrania y Rusia que «se detengan donde están»







El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió el viernes a Kiev y Moscú que «se detengan donde están» y pongan fin a su brutal guerra, tras una larga Casa Blanca reunión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

La frustración de Trump con el conflicto ha surgido repetidamente en los nueve meses transcurridos desde que regresó al cargo, pero con sus últimos comentarios, volvió a presionar a Ucrania para que renunciara a recuperar las tierras que había perdido ante Rusia.

«Se ha derramado suficiente sangre, y las fronteras de propiedad están definidas por la guerra y las tripas», dijo Trump en una publicación de Truth Social poco después de recibir a Zelenskyy y su equipo durante más de dos horas de conversaciones. «Deberían detenerse donde están. ¡Que ambos reclamen la Victoria, que la Historia decida!»

Más tarde, poco después de llegar a Florida, donde pasará el fin de semana, Trump instó a ambas partes a «detener la guerra inmediatamente» e insinuó que Moscú conservaría el territorio que le había arrebatado a Kiev. «Hay que seguir la línea de batalla dondequiera que esté; de lo contrario, es demasiado complicado», dijo Trump a los periodistas. «Si te detienes en la línea de batalla, ambos bandos deberían volver a casa, reunirse con sus familias, detener las matanzas y eso debería ser todo».

Los comentarios representaron otro cambio de posición de Trump sobre la guerra. En las últimas semanas, había mostrado una creciente impaciencia con el presidente ruso Vladimir Putin y había expresado una mayor apertura para ayudar a Ucrania a ganar la guerra.

Después de reunirse con zelensky En Nueva York, al margen de la Asamblea General anual de la ONU el mes pasado, Trump incluso dijo que creía que los ucranianos podrían recuperar todo el territorio que habían perdido ante Rusia desde que Putin lanzó la invasión de febrero de 2022. Ese fue un cambio dramático para Trump, quien anteriormente había insistido en que Kiev tendría que ceder las tierras perdidas a Rusia para poner fin a la guerra.

Zelenskyy, después de la reunión del viernes, dijo que era hora de un alto el fuego y negociaciones. Evitó responder directamente a una pregunta sobre cómo Trump había empujado a Ucrania a ceder tierras. «El presidente tiene razón. Tenemos que detenernos donde estamos y luego hablar», dijo Zelenskyy cuando los periodistas le preguntaron sobre la publicación de Trump en las redes sociales, que no había visto.

El tono de Trump sobre la guerra cambió después de que mantuvo una larga llamada telefónica con Putin el jueves y anunció que planeaba reunirse con el líder ruso en Budapest, Hungría, en las próximas semanas. El presidente de Estados Unidos también le indicó a Zelenskyy el viernes que se está inclinando por venderle misiles Tomahawk de largo alcance, armamento que los ucranianos creen que podría cambiar las reglas del juego para ayudar a empujar a Putin a la mesa de negociaciones.

Al comienzo de las conversaciones en la Casa Blanca, Zelenskyy dijo que tenía una «propuesta» en la que Ucrania podría proporcionar a Estados Unidos sus drones avanzados, mientras que Washington vendería a Kiev los misiles de crucero Tomahawk. Pero Trump dijo que dudaba en aprovechar el suministro estadounidense, un giro después de días de sugerir que estaba considerando seriamente enviar misiles para ayudar a Ucrania a rechazar la invasión rusa.

«También tengo la obligación de asegurarme de que estemos completamente abastecidos como país, porque nunca se sabe lo que va a pasar en la guerra y la paz», dijo Trump. «Preferiríamos que no necesitaran los Tomahawks. Para ser honesto, preferiríamos que la guerra terminara».

En una entrevista con Kirsten Welker del programa «Meet the Press» de NBC, Zelenskyy sugirió que la puerta no estaba cerrada. «Es bueno que el presidente Trump no haya dicho que no, pero por hoy no haya dicho que sí», afirmó. Zelenskyy también dijo que «necesitamos Tomahawks» porque «es muy difícil operar sólo con drones ucranianos».

La última retórica de Trump sobre los Tomahawks fue ciertamente decepcionante para los ucranianos. En los últimos días, Trump se había mostrado dispuesto a venderle a Ucrania los Tomahawks, incluso cuando Putin advirtió que tal medida tensaría aún más la relación entre Estados Unidos y Rusia.

Pero tras la llamada del jueves con PutinTrump comenzó a restar importancia a las perspectivas de que Ucrania obtenga los misiles, que tienen un alcance de aproximadamente 995 millas (1.600 kilómetros).

Zelenskyy había estado buscando los Tomahawks, que permitirían a las fuerzas ucranianas atacar profundamente en territorio ruso y apuntar a sitios militares clave, instalaciones energéticas e infraestructura crítica. Zelenskyy ha argumentado que la posibilidad de tales ataques ayudaría a obligar a Putin a tomar más en serio los llamados de Trump a negociaciones directas para poner fin a la guerra.

Putin advirtió a Trump durante la llamada que suministrar a Kiev los Tomahawks «no cambiará la situación en el campo de batalla, pero causaría un daño sustancial a la relación entre nuestros países», según Yuri Ushakov, asesor de política exterior de Putin.

Fue el quinto encuentro presencial para Triunfo y Zelenskyy desde que el republicano regresó al poder en enero.

El presidente de Estados Unidos dijo el viernes que estaba «por determinar» si Zelenskyy participaría en las próximas conversaciones en Hungría, sugiriendo que una «doble reunión» con los líderes de los países en conflicto era probablemente la opción más viable para negociaciones productivas.

«Estos dos líderes no se caen bien y queremos que todo el mundo se sienta cómodo», añadió Trump. Pero Zelenskyy dijo a los periodistas que la animadversión hacia Putin «no se trata de sentimientos».

«Nos atacaron, por lo que son un enemigo para nosotros. No tienen intención de detenerse», añadió Zelenskyy. «Así que son un enemigo. No se trata de que alguien simplemente odie a otra persona. Aunque, sin duda, odiamos al enemigo. Sin duda.»

Trump, volviendo a su campaña de 2024, insistió en que pondría fin rápidamente a la guerra, pero sus esfuerzos de paz parecieron estancarse luego de un bombardeo diplomático en agosto, cuando celebró una cumbre con Putin en Alaska y una reunión en la Casa Blanca con Zelenskyy y sus aliados europeos.

Trump salió de esas reuniones seguro de que estaba en camino de organizar conversaciones directas entre Zelenskyy y Putin. Pero el líder ruso no ha mostrado ningún interés en reunirse con Zelenskyy y Moscú no ha hecho más que intensificar sus bombardeos sobre Ucrania.

Cuando se le preguntó el viernes si le preocupaba que Putin lo estuviera engañando, Trump reconoció que era una posibilidad, pero dijo que confiaba en poder manejar al líder ruso. «Toda mi vida me han jugado los mejores y salí muy bien», dijo Trump. Y añadió: «Creo que soy bastante bueno en estas cosas».

