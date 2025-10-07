Después de la reunión con Bahlil, BP-AKR prometió acelerar la disponibilidad de combustible en la estación de servicio

Yakarta, Viva -BP-AKR enfatiza el compromiso de acelerar la normalización del suministro de combustible, para que pueda estar disponible de inmediato en Gasolinera-Spbu.

Gestión BP-AKR dijo que este paso estaba en línea con la dirección del Ministro de Energía y Recursos Minerales, Bahlil Lahadalia, en la reunión del 19 de septiembre de 2025.

«BP-ACR también enfatiza un compromiso con la provisión de combustible de calidad», dijo BP-AKR Management, martes 7 de octubre de 2025.

Para proporcionar combustible, BP-ACR asegura que cada paso de colaboración, especialmente con Pertamina Patra Niaga, tenga lugar con medible y responsable.

La gerencia también dijo que la compañía continúa coordinando intensamente con todas las partes relevantes, para garantizar el cumplimiento del suministro de combustible base o combustible puro que cumple con tres aspectos de la gobernanza.

Los tres aspectos del gobierno incluyen el cumplimiento, la idoneidad de las especificaciones y estándares calidady comercial.

«Nuestro enfoque sigue siendo el mismo, lo que es garantizar una calidad constante del producto, además de proporcionar el mejor servicio para los clientes», dijo.

Se sabía, anteriormente Pertamina Patra Niaga dijo que Pt Vivo Energy Indonesia (Vivo) y PT Aneka Petroindo Raya (APR) -Akr Corporindo TBK (gerente de la estación de servicio BP), acordaron hacer un seguimiento de la colaboración de las importaciones de combustible (BBM) a las conversaciones más técnicas.

«Vivo, APR y AKR han acordado hacer un seguimiento de las conversaciones más técnicas», dijo el secretario corporativo de Pertamina Niaga Patamina, Roberth MV Dumatubun.