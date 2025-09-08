Después de la pérdida, los leones obtienen una reacción violenta en Aidan Hutchinson y Jameson Williams.

Dicen que es imposible ganar cada juego, por lo que aquellos que siguen el Leones de Detroit no debería estar demasiado desanimado sobre su perder contra el Packers de Green Bay. Pero, es difícil. Cualquiera que haya estado en la franquicia de Detroit Lions durante años, incluso décadas, sabe que esta franquicia ha pasado por mucho. Pasar del stock de risa de la NFL a casi llegar al gran juego se sintió realmente bien, y el momento en que algo sale mal, es fácil perder la esperanza. Pero es Solo un juego.

A pesar de que es solo un juego, los Detroit Lions están recibiendo una reacción violenta para su actuación, por supuesto. No es solo el juego en sí el que está causando una devolución de llamada contra los Leones, es cómo están lidiando con los contratos para algunos de sus jugadores más grandes.

A continuación, los Leones de Detroit jugarán el Bears de Chicago en Domingo 14 de septiembreY espero que estén más preparados En futuros enfrentamientoscomo este. Para ese juegoSe enfrentarán a su ex coordinador ofensivo Ben Johnson, por lo que tienen que estar listos.

Acuerdos de Lions de Detroit de Aidan Hutchinson y Jameson Williams

Además de la pérdida del juego, los Leones han abandonado algunas noticias que no están haciendo felices a la gente. El buen final de las cosas es que han firmado la selección de primera ronda Jameson Williams a un nuevo acuerdo, manteniéndolo un león. Pero, no han trabajado un nuevo acuerdo con Star Edge Rusher Aidan Hutchinson todavía.

«Los Leones y la estrella (receptor abierto) Jameson Williams han acordado una extensión de tres años y $ 83 millones con $ 67 millones garantizados, múltiples fuentes me dicen», señaló Insider de la NFL Jordan Schultz el domingo. «Jamo viene de un año de carrera: su primera temporada de 1,000 yardas con 8 touchdowns. Uno de los principales talentos jóvenes de la liga acaba de pagar».

Entonces, eso es genial, pero Hutchinson es más o menos el único tipo que la defensa depende de esta temporada. Sin otro ala defensiva estrella disponible, no hay defensa sin Hutch. Entonces, hacer un trato es crucial. Eso sin mencionar que el mercado de Edge Rusher ha aumentado sustancialmente últimamente, por lo que cuanto más esperen los Leones, más caro será.

«No es bueno para cualquiera de las partes» Un comentarista dijo en x. «Ven a los Gigantes» otro dijo. «Ciertamente le hubiera pagado ante Jameson» Dijo otro comentarista.

Haga un trato con Aidan Hutchinson, por favor

Hasta el momento del juego el domingo, los Leones no habían llegado a un acuerdo con Hutchinson. Como Ian Rapoport de la NFL señaló en una publicación en X el domingo, «El Leones Y no se espera que Star Edge Aidan Hutchinson acepte los términos de un nuevo acuerdo antes de la temporada, dicen las fuentes. Las negociaciones han sido profesionales y amigables, y Detroit ha hecho acuerdos durante la temporada en el pasado. Pero todavía no para Hutch «.

Pero, según Adam Schefter de ESPN, «Hutchinson y los Leones han tenido discusiones positivas sobre un nuevo contrato, pero no es probable que llegue a un acuerdo antes del inicio de la apertura de hoy». Como explica NBC Sports.

La temporada pasada, Hutchinson comenzó la temporada con una lágrima y se desempeñó extremadamente bien. Pero, tuvieron una pierna rota que terminó su temporada. Esta temporada, se espera que una vez más sea uno de los mejores corredores de borde de la liga. Pero, los Leones probablemente lo harán, es solo una cuestión de cuándo.