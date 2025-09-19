Después de la pérdida ante Bills, los delfines encuentran esperanza en un lugar inusual

El Miami Dolphins técnicamente perdió un partido de fútbol de la NFL el jueves por la noche al Bills de búfalo. Pero, para algunos en el equipo, también conocido como receptor abierto Tyreek Hill -Fue una victoria moral a pesar del puntaje final 31-21.

«Jugamos bien» Hill dijo. «Obviamente hubo errores en el juego. También podría haber hecho algunas jugadas yo mismo».

Aquellos que han seguido a los Dolphins de cerca esta temporada baja podrían estar de acuerdo con Hill. En la semana 1, los delfines estaban completamente avergonzados por el Colts de Indianápolis y no anotó un solo punto hasta que quedaron 6:21 en una pérdida de 33-8. La semana pasada, el equipo jugó mejor, pero los estúpidos errores terminaron costándoles contra el Patriotas de Nueva Inglaterra.

Esta semana, los Dolphins de alguna manera colgaron duro e incluso empataron el marcador en 21 en el último cuarto. Pero, hubo una intercepción costosa de usted, ya sabes, y un maldito al apostador﻿ penalización que fueron demasiado al final.

Hill vio más acción esta semana, ya que estaba claro que necesitaban obtener algún tipo de sacudida en la ofensiva. Atrapó cinco pases en 10 objetivos para 49 yardas y un touchdown. No por nada, sino mariscal de campo Trasero Todavía no ha sido informado de que Tyreek no sea Manute Bol. Si viste el juego, sabes exactamente de lo que estoy hablando.

Tyreek Hill dice que los delfines se dirigen en la dirección correcta

Los Dolphins ahora son 0-3, pero Tyreek cree que se dirigen en la dirección correcta. Si soy honesto, me sentí así viendo el juego anoche también. Se suponía que los Dolphins se aniquilarían en Buffalo y en realidad eran jugadores.

Después de la pérdida de Indy, si dijiste que perderían los próximos dos juegos, uno asumiría que era el tiempo completo de la cola, pero no parecía en absoluto.

«Al ser 0-3, tenemos que ganar en este momento», dijo Hill. «Tenemos que encontrarlo más temprano que tarde. Siento que este es un buen comienzo. Siento que hicimos algo que mucha gente no esperaba que hiciéramos, lo que es un juego cercano en Buffalo, contra Buffalo, así que nos estamos moviendo en la dirección correcta en este momento. Así que todo es positivo en este momento».

Tyreek Hill suena anormalmente positivo después de la pérdida de los Bills

Después de una dura pérdida de carretera divisional, si me preguntaras qué jugador de los Dolphins sería un líder positivo, prometo que no habría adivinado Tyreek Hill. Pero, para su crédito y después de todas las flechas disparadas en su dirección, con razón o injustamente, con énfasis en el derecho sobre sus habilidades de liderazgo, Hill es una voz real de positividad y razón.

«Las cosas no siempre van a tu camino, así que se trata de cómo quieres ser recordado? ¿Quieres ser el equipo 0-3 que simplemente arrojó la toalla y dijo que ha terminado, o vamos a ser el equipo que comenzó 0-3 y encontró una forma de convertirlo en el cuarto juego?» Dijo Hill. «Estamos en una excelente posición para cambiar todo».