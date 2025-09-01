Después de la manifestación, el ministro coordinador de la política y la seguridad BG confirmó que la situación era más propicio

Yakarta, Viva – Ministro de Política y Seguridad de la coordinación (Menko Polkam), Budi Gunawan dijo que la situación y las condiciones actuales conducen gradualmente para publicar demostración lo que condujo a disturbios en varias áreas.

Budi Gunawan transmitió esto después de presidir la reunión de coordinación para discutir las condiciones de seguridad después de la manifestación.

«Gracias a Dios, Alhamdulillah, la condición de hoy se ha vuelto más normal, más propicio, y esta es una situación que debemos mantener juntos. Las ruedas económicas y las actividades comunitarias comenzaron a funcionar, y que debemos mantener en guardia», dijo Budi Gunawan en su declaración, lunes 1 de septiembre de 2025.

Budi Gunawan dijo, como los resultados de la sesión del gabinete dirigido por el presidente Prabowo Subianto El domingo 31 de agosto de 2025 hubo varias direcciones principales.

Primero, formule pasos medibles para tratar las acciones anarquistas. En segundo lugar, construir discusiones en las redes sociales que son más constructivas y saludables.

En tercer lugar, que involucran a líderes religiosos y líderes comunitarios para enfriar la atmósfera y el cuarto, preparar la asistencia de la fortaleza para la capital de la región si es necesario.

«Eso es lo que cumplimos y los pasos se han formulado. Que todas las aspiraciones de la comunidad se convierten en una prioridad, el gobierno garantiza que todavía lo acomode, siempre y cuando se entreguen bien de acuerdo con las reglas», dijo.

Budi también le pidió al público que creyera que todo el proceso iría de acuerdo con las reglas. «Confía que todos los procesos de manejo de aspiraciones se ejecutan de acuerdo con la ley y transparente», dijo.

Con respecto a los grupos que realizan acciones anarquistas y dañan las instalaciones públicas, Budi Gunawan dijo que al aparato se le había dado la orden de actuar decisivamente y de acuerdo con el estado de derecho.

«Se ha formulado la medida de la acción decisiva. Las autoridades se les ordena que no duden, deben actuar de manera medible. Esto es evidencia de que el estado está presente para proteger a la comunidad», dijo.

Budi también recordó la importancia de distinguir entre manifestaciones puras para transmitir aspiraciones de acciones destinadas a dañar.

«Apelamos, mantengamos conjuntamente la unidad y la integridad. Tejer una atmósfera pacífica y fría, transmitir bien las aspiraciones, y el gobierno lo escuchará», concluyó Budi Gunawan.