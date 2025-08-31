Después de la manifestación antidisturbios, la policía ‘Kepung’ Yakarta con una patrulla gigante

Yakarta, Viva – La atmósfera de Yakarta, que estaba caliente después de la manifestación, ahora está protegida. Polda Metro Jaya sostener patrulla A gran escala con cientos de personal conjunto, domingo 31 de agosto de 2025, para garantizar que la ciudad capital sea permanente conducente.

Leer también: El ambiente del horror en la policía del metro, la parada de autobús se quemó y las luces de la calle estaban apagadas.



División de Relaciones Públicas de la Policía Metropolitana de Yakarta, Comisionado de Policía Ade Ary Syam Indradi Mención, había 324 personas que fueron desplegadas. Esta patrulla fue dirigida directamente por Karoops Polda Metro Jaya y se dividió en cuatro grupos, extendidos a seis regiones.

Comenzando desde el centro de Yakarta, East Yakarta, West Yakarta, North Yakarta, South Yakarta, hasta Depok. «Esta patrulla es proporcionar protección y seguridad a la comunidad», dijo Ade Ary en el área de Monas.

Leer también: La masa de la manifestación en los petardos de la policía de Metro a las instalaciones públicas





Jefe de Relaciones Públicas PMJ, Kombes Pol Ade Ary

Hasta el domingo por la tarde, se aseguró de que la situación aún estuviera bajo control. Polres y Polsek en las filas de la Policía del Metro todavía presentan el enfoque humanista, mientras cooperaban con Kodam Jaya, el gobierno provincial de DKI Yakarta, líderes religiosos, líderes comunitarios, grupos juveniles.

Leer también: El auto de la policía frente a la sede de la policía regional de Metro Jaya fue dañado por los manifestantes.



Aun así, Ade Ary enfatizó que la policía todavía tiene la última opción, a saber, una acción firme contra aquellos que intentaron hacer disturbios. «No esperamos suceder. Nuestra esperanza, con esta patrulla, la situación sigue siendo propicio», dijo.

También hizo un llamamiento a los residentes para que desempeñen un papel en el mantenimiento de la seguridad. «Si existe el potencial de conmoción, informa inmediatamente. La policía actuará de acuerdo con el SOP», dijo.