Después de la erupción de Semeru, la policía regional de Java Oriental ayudó en las operaciones humanitarias de esta manera

Java OrientalVIVA – La Policía Nacional, a través de la Policía Regional de Java Oriental (Jatim), continúa intensificando las operaciones humanitarias para los residentes afectados. erupción Montaña Semeru.

Lea también: Semeru explota nubes de hasta 1.000 metros, se registraron erupciones sísmicas 157 veces



Esta información se transmite como una forma de transparencia con respecto a los esfuerzos de rescate, apoyo logístico, etc. recuperación Las actividades psicosociales en Lumajang Regency continúan gracias a una estrecha colaboración entre la Policía Nacional, el gobierno local, el TNI, los voluntarios y otras partes interesadas.

Todos estos pasos constituyen la presencia del Estado para garantizar la seguridad, tranquilidad y recuperación de los ciudadanos en tiempos de emergencia.

Lea también: PVMBG dijo que hoy no cayeron nubes calientes de Semeru, pero el estado aún estaba alerta





La Policía Regional de Java Oriental colabora en las operaciones humanitarias tras la erupción del Semeru

Dansatbrimob Polda Java Oriental, el comisionado de policía Suryo Sudarmadi explicó que desde la madrugada del sábado 22 de noviembre de 2025, una unidad a nivel de empresa (36 personas) de Satbrimob dirigida por Danyon B Pioneer Kompol Toni Agus Salim, se ha movido para apoyar la recuperación de los residentes en el distrito de Pronojiwo.

Lea también: Dicho PDIP pide a los jóvenes que no duden en expresar sus aspiraciones: mejorar sus vidas



«Las actividades comenzaron a las 04.30 horas mediante el funcionamiento de la cocina de campaña. Brimob «que cada día cocina cientos de porciones de comida gratuita para los residentes afectados, refugiados y personal SAR en el campo», dijo Suryo en su declaración del sábado 22 de noviembre de 2025.

Agregó que el personal se apresuró a verificar la preparación y distribuir tareas cuando entró por la mañana. El objetivo es garantizar que todas las operaciones se desarrollen de forma segura, coordinada y llena de empatía.

«Después de eso, se desplegó inmediatamente personal para ayudar a limpiar las casas de los residentes de las cenizas volcánicas y el material de la erupción. Muchos residentes sintieron que ya no tenían la energía para comenzar la recuperación, por lo que la presencia de Brimob, que ayudó a levantar enseres domésticos, limpiar asentamientos y trasladar artículos importantes a sus hogares, siguió siendo una forma de ayuda real que la comunidad realmente sintió», dijo.

Luego, a las 09:00 WIB, se llevaron a cabo esfuerzos de recuperación psicosocial a través de actividades de curación de traumas en SDN 04 Pronojiwo dirigidas por Bripka Arif junto con otros dos miembros del personal.

A través de juegos educativos, actividades creativas y apoyo emocional, se dirige a los niños para que se sientan seguros nuevamente y puedan liberar tensiones después de un desastre.

«En medio de las risas que comienzan a escucharse nuevamente, esta actividad es una prueba de que la recuperación no se trata sólo de arreglar edificios, sino también de restaurar los corazones y la sensación de seguridad de las víctimas, especialmente los niños», dijo.

Además, a las 11.00 WIB, el puesto de cocina de campaña de Brimob en la aldea de Supit Urang recibió la visita de un enviado del Presidente de la República de Indonesia, quien inspeccionó directamente la preparación logística, los servicios de cocina de campaña y la asistencia a los residentes afectados proporcionados por Brimob.