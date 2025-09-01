Después de la crítica vocal del gobierno, Jerome Polin recibió muchas advertencias de DM

Yakarta, Viva – YouTuber e Influencer Polos de jerónimo Afirmando estar inundado con un mensaje directo (DM) de varias cuentas de redes sociales. Los mensajes contenían una solicitud de que dejara de hablar sobre la situación de calor que estaba sucediendo en el país.

Jerome había replicado previamente un contenido que resaltaba el incendio provocado de la parada Transjakarta. En la carga se afirmó que los perpetradores no eran de manifestantes. La acción aparentemente desencadenó una reacción inversa de varios ciudadanos que enviaron una fuerte advertencia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

Uno de los mensajes que recibió dice: «Es Jerome, no empeore la atmósfera. Usted como influencer no debe defender a nadie», dijo el mensaje, citado el martes 2 de septiembre de 2025.

A través de una cuenta de Instagram, Jerome reveló que tal mensaje no solo proviene de una cuenta. Incluso consideró que el patrón podría ser un intento de silenciar su voz.

«Comenzar mucho de DM me entró en una narrativa como esta. No solo desde 1 cuenta. Y tal vez esta es una estrategia para que me asuste de hablar. ¡No me asi como el oponente!» estrictamente.

El hombre que se graduó de la Universidad de Waseda, Japón, hizo hincapié en que la lucha de la gente no debería ser tenue.

«No quiero que nuestra lucha finalmente se atenúe y solo pase; olvidado. Como si no hubiera pasado nada», dijo.

Jerome insiste en que no está parado para ciertas partes, excepto con la gente.

«Defiendo a la gente, porque yo mismo soy la gente. Debemos luchar por nuestros derechos que han sido diseñados», dijo.

«Tal vez no estábamos conscientes de esto, pero ahora, es hora de que nos damos cuenta y escolda», agregó.

Como ciudadano, Jerome también destacó el derecho del público a supervisar la gestión fiscal.

«Hemos llevado a cabo nuestras obligaciones como las personas, a saber, pagar impuestos, y es nuestro derecho saber dónde y cómo se usa nuestro dinero. Por el bien de un mejor futuro indonesio», dijo.

El propietario del Canal de Nihongo Mantappu admitió que todavía tenía una gran energía para continuar hablando. También invitó a otras personas influyentes a no quedarse en silencio.

«Para mis amigos, influyente y quien sea que seas, no tengas miedo de expresar la verdad», dijo Jerome.

«No tienes que votar tú mismo, puedes volver a publicar o compartir publicaciones existentes. El espíritu de lucha», concluyó.

No solo se detuvo en la declaración de actitud, Jerome con Salsa Erwina había compilado previamente una lista de las demandas de las personas. Hay 17 puntos de demanda a corto plazo y 8 puntos a largo plazo que lanzaron, completos con una fecha límite.

Algunos puntos urgentes incluyen: la formación de un equipo de investigación independiente relacionado con la muerte de Affan Kurniawan, terminando la participación del TNI en seguridad civil, así como la liberación de todos los manifestantes. Mientras tanto, las demandas a largo plazo incluyen la reforma del DPR, reformar los partidos políticos, fortalecer la función de supervisión ejecutiva, a la reforma del sistema fiscal para ser más justa.