Después de la Copa de Independencia, la proyección del equipo nacional indonesio del equipo sub-17 del título de la Copa Mundial en Bulgaria

Yakarta, Viva – Entrenador Equipo Nacional Indonesio U 17 Nova Arianto dijo su equipo realizará campos de entrenamiento (TC) en Bulgaria para continuar enfrentando Copa del Mundo U 17 2025 después Copa de independencia 2025 extremos.

El campamento de entrenamiento en Bulgaria, dijo Nova, se llevará a cabo del 1 al 14 de septiembre.

En el país europeo, Garuda Muda realizará juicios contra tres países, la misma cantidad que en la Copa de Independencia cuando el equipo nacional Sub-17 contra Tayikistán, Uzbekistán y Malí.

«Ciertamente, el sistema de promoción y degradación (jugadores) continuará. Incluso después de esto llevaremos a cabo campos de entrenamiento (TC) en Bulgaria del 1 al 14 de septiembre», dijo Nova después del último partido contra Malí en el estadio principal de Sumatra North Sumatra en el audio recibido en Jakarta el martes.

En la Copa Independence, el equipo nacional U-17 tenía una fuerza de 30 jugadores, dos de los cuales eran la nueva diáspora, a saber, Elzar Jacob y Noha Pohan.



Equipo nacional indonesio U-17 vs Malí en la Copa de Independencia

Nova espera que en Bulgaria su equipo pueda probar al menos tres nuevas diáspora, a saber, Lucas Lee, Nicholas Indra y Mike Rajasa.

«Puedo ver que la composición de este equipo es fuerte o no. Pero, de hecho, hay muchas otras opciones de jugadores, incluido el jugador de la diáspora, vemos. Espero que luego puedan ir a Bulgaria», agregó.

El entrenador de 45 años dijo que el largo campo de entrenamiento era hacer que la fuerza del equipo fuera más sólida antes de la Copa Mundial Sub-17 2025.

En la Copa Mundial Sub-17 jugó en Qatar en noviembre, Garuda Muda se unió en el Grupo H con Brasil, Zambia y Honduras.

«Incluyendo la preparación que estamos planeando en Yogyakarta antes de ingresar a Dubai, antes de cambiar a Qatar. Por lo tanto, todos los preparativos pueden funcionar bien. Incluyendo algunos de los nuevos jugadores que intentaremos, para que este equipo pueda hacer que este equipo sea más sólido en la Copa Mundial U-17», concluyó. (Hormiga)