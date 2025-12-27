Después de la Congregación de la Umrah, Eric Hermawan: el regalo de Golkar a la comunidad

Jacarta – En el marco del aniversario del Partido Golkar En el año 61, 2025, el Consejo de Liderazgo Central (DPP) del Partido Golkar liberará y proporcionará dinero de bolsillo para las necesidades durante el culto en tierra santa a los peregrinos de la Umrah en el Aeropuerto Internacional Soekarno – Hatta.

«De acuerdo con la dirección del Presidente General del Partido Golkar DPP, Pak Bahlil Lahadalia, esta mañana liberé a los peregrinos de la Umrah de Golkar. Como regalo del Pak Bahlil como presidente general a la comunidad», dijo el presidente del CO para el 61º aniversario del Partido Golkar, Eric Hermawan en Yakarta, el sábado 27 de diciembre de 2025.

Dijo que más tarde la congregación del DPP del Partido Golkar realizaría la peregrinación Umrah del 27 de diciembre de 2025 al 4 de enero de 2026.

«Así pues, señoras y señores, estaremos en La Meca durante muchos años», afirmó.

Este miembro de la Comisión XI de la RPD de RI dijo que el objetivo de esta salida de la Umrah era que Golkar estuviera siempre cerca de la comunidad.

«Por lo tanto, nuestro presidente general, el Sr. Bahlil Lahadalia, siempre quiere estar cerca de la comunidad, por lo que cuando hubo un gran recital con Kyai Gus Idham, envió a mucha gente a la Umrah», dijo.

Dijo que hubo 9 personas que fueron enviadas durante la primera celebración del 61 aniversario del Partido Golkar en la recitación de la congregación de Gus Idham y durante la distribución gratuita de artículos de primera necesidad en las congregaciones del DPP 4 del Partido Golkar.

«Sí, este es el regalo de Golkar a la comunidad», subrayó.

También aconsejó a los peregrinos que partieron de la Umrah que mantuvieran su salud y se concentraran en adorar en tierra santa.

«Cuiden su salud porque en La Meca y Medina hace frío, entonces también deben estar unidos en la adoración, y lo más importante es ser sinceros y aumentar sus oraciones», dijo.

Mientras tanto, Sugiyanti (50 años), en representación de la congregación de Umrah del DPP del Partido Golkar 2025, expresó su agradecimiento por el premio de la Umrah.

«En representación de la congregación seleccionada para la gran recitación del 61 aniversario de Golkar en el Velódromo, nos gustaría expresar nuestro gran agradecimiento. Esperamos que en el futuro el partido Golkar abrace cada vez más al pueblo y proteja al pueblo. Al igual que el símbolo de Golkar, es decir, Beringin. Beringin es el refugio de la gente pequeña, el refugio de todo el pueblo indonesio», dijo.