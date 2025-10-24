Después de India, Afganistán busca restringir el flujo de agua a Pakistán







Días después de los recientes enfrentamientos fronterizos con PakistánLa administración afgana liderada por los talibanes anunció el viernes planes para construir represas sobre el río Kunar, una vía fluvial clave que desemboca en la región noroeste de Pakistán, informó la agencia de noticias ANI. Se espera que la medida reduzca el flujo de agua hacia Pakistán.

En una publicación en X, el viceministro de Información y Cultura para Publicaciones, Muhajer Farahi, dijo que la orden fue emitida por el líder supremo talibán Hibatullah Akhundzada, ordenando a las autoridades que comenzaran el proyecto «lo antes posible» sin esperar a contratistas extranjeros.

«El Ministerio de Agua y Energía dice que Su Excelencia el Amir al-Mu`minin [Hibatullah Akhundzada] les ha ordenado que comiencen la construcción de represas en el río Kunar lo antes posible y que firmen contratos con empresas nacionales en lugar de esperar a empresas extranjeras. El mulá Abdul Latif Mansoor dijo que los afganos tienen derecho a gestionar sus propios recursos hídricos», afirmó Farahi.

El acontecimiento se produce días después de que intensos enfrentamientos fronterizos entre Afganistán y Pakistán provocaran varias víctimas en ambos lados. Posteriormente se negoció un alto el fuego entre los dos vecinos en Doha con la mediación de Qatar y Turquía.

«Una ronda de negociaciones entre la República Islámica de Pakistán y Afganistán se celebró en Doha, con la mediación del Estado de Qatar y la República de Turkiye. Durante las negociaciones, las dos partes acordaron un alto el fuego inmediato y el establecimiento de mecanismos para consolidar la paz y la estabilidad duraderas entre los dos países”, dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de Qatar, hablando sobre el alto el fuego.

La decisión del gobierno talibán sigue a la decisión de abril de Nueva Delhi de suspender el Tratado de las Aguas del Indo, que rige el intercambio de agua de los tres ríos occidentales de la India con Pakistán, después del ataque terrorista del 22 de abril en Pahalgam, Jammu y Cachemira, en el que terroristas patrocinados por Pakistán mataron a 26 civiles.

El río Kunar se extiende a lo largo de unos 480 kilómetros y atraviesa el este de Afganistán y el noroeste de Pakistán. Alimentado por el derretimiento de los glaciares y nieve de las montañas Hindu Kush, forma parte de la cuenca del río Indo (Sindh).

En abril, Abdul Latif Mansoor, ministro interino de energía y agua de Afganistán, dijo a Tolo News que gestionar y utilizar los recursos hídricos es un derecho soberano de su país, respondiendo a las preocupaciones planteadas por varios países sobre la construcción de represas en el río Kunar.

(Con entradas ANI)





