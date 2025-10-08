Después de Himbara, Purbaya volverá a los fondos del gobierno al banco regional.

Yakarta viva – El Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, volverá a ocupar su cargo fondos gubernamentales O el Saldo Presupuestario (SAL) APBN, en los Bancos Regionales de Desarrollo (TLP).

Sin embargo, si en un paso similar el anterior Purbaya determinó la cifra de 200 billones de rupias para los cinco bancos HimbaraEntonces el Ministro de Finanzas del BPD verá la capacidad de estos bancos para recibir inyecciones de fondos del gobierno.

«Estamos discutiendo con ellos cuánto puedo aceptar. Si me obligan cuando el banco estatal», dijo Purbaya en Yakarta, el miércoles 8 de octubre de 2025.



Ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, Comisión XI de la RPD

«Envío gente para discutir con ellos (banco regional«No los obligaré si están con ellos», afirmó.

Purbaya dijo que hasta ahora, varios bancos regionales que han mostrado interés en recibir inyecciones de SAL incluyen Bank Jakarta y Bank Jatim.

Purbaya también se reunió con el gobernador de Yakarta y el gobernador de Java Oriental, como accionistas mayoritarios de BPD, y discutió la ejecución del plan. Colocación de fondos gobierno.

Según Purbaya, ambos bancos tienen un tamaño relativamente grande, por lo que el impacto de la inyección de fondos debería poder extenderse rápidamente a otras regiones.

«Primero probé con los dos bancos. Vi que el respaldo era fuerte, ambos eran grandes, por lo que me sentí más seguro. Si el dinero, por ejemplo, se perdía, simplemente recortaba el DAU (Fondo de Asignación General) y el DAK (Fondo de Asignación Especial)», dijo.

Se sabe que el Decreto del Ministro de Finanzas (KMK) número 276 de 2025 establece detalles de la colocación de fondos gubernamentales en cinco bancos himbara, incluidos 55 billones de rupias cada uno en Bank Mandiri, BNI y BRI y 25 billones de rupias en BTN y 10 billones de rupias en BSI.

Purbaya, en la conferencia de prensa de la APBN, nuestra edición de septiembre de 2025 en Yakarta, el lunes (22 de septiembre), transmitió el impacto de la política de financiación de 200 billones de rupias en cinco bancos.

También visitó los bancos que recibieron inyecciones SAL al azar, que hasta ahora se han llevado a cabo en BNI y Bank Mandiri. Esta visita tiene como objetivo monitorear la absorción del presupuesto y al mismo tiempo garantizar que el banco no utilice fondos para comprar el dólar estadounidense (EE.UU.), que tiene el potencial de debilitar el tipo de cambio de la rupia.