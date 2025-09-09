Después de hacer historia en US Open, Janice Tjen caminó sin problemas en el debut de WTA Tour Sao Paulo

Sao Paulo, vivo – Jugador de tenis Potri Indonesia Janice Gann Pitching suavemente en debut WTA La gira en Sao Paulo, Brasil, lunes (8/9), hora local o martes Wib.

En la primera mitad del evento WTA 250, Janice venció a la séptima semilla de Francia Leolia Jeanjen con una fuerte victoria de 6-2, 6-3, según las notas de los resultados del partido de la WTA.

En un partido que duró 1 hora 26 minutos, Janice registró cinco as, convirtió cuatro de los cinco puntos de descanso o con un porcentaje del 80 por ciento, superando con creces a su oponente sin registros de as y solo convirtió 1 de cuatro puntos de descanso.

Janice continuó la tendencia positiva que trajo después US ABIERTO. Se desempeñó brillantemente con un set recto en tres partidos de clasificación antes de calificar para la ronda principal.

El más tarde, nacido en Yakarta, sometió con éxito la 24ª semilla Veronika Kuternotova. Sin embargo, se detuvo en la segunda mitad después de perder ante Emma Raducanu.

Aun así, Janice grabó con éxito la historia al terminar con la larga espera de Indonesia a la presencia de singles femeninos en el Grand Slam, después de la última vez representada por Angelique Widjaja en el Abierto de US 2004.

El tenista de 23 años entró en el Abierto de EE. UU. En el puesto 147 WTA, el más alto de su carrera. El éxito se obtuvo después de convertirse en subcampeón en ITF W75 Lexington e ITF W100 Landisville en Pensilvania dos semanas seguidas a principios de agosto.

Janice se clasificó para la ronda de calificación del US Open 2025 después de ingresar a la clasificación de los 200 mejores WTA. Logró su éxito gracias a su hábil actuación hasta que fue nombrado jugador de ITF del mes dos meses consecutivos en mayo y junio, incluida una victoria de 42 sets. (Hormiga)