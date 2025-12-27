Después de haber jugado mínimos minutos en Utrecht, se rumorea que Ivar Jenner se unirá a la Liga de Indonesia

VIVA – Joven centrocampista Selección Nacional de Indonesia, Ivar Jenner Según se informa, está en el radar de dos de los mejores clubes de la Liga de Indonesia.

Lea también: La honesta confesión de Maarten Paes sobre la cuestión de unirse a Persib Bandung



Esta especulación se fortalece en medio de la situación contractual de Jenner con el FC Utrecht, que está entrando en una fase crucial. La falta de oportunidades de juego es el principal detonante del surgimiento del problema de las transferencias que ahora está atrayendo la atención del público del fútbol nacional.

Ivar Jenner tiene actualmente contrato con el FC Utrecht hasta junio de 2026. Sin embargo, se difundieron rumores después de que surgiera la noticia de que el jugador no ampliaría su mandato en el club de la Eredivisie.

Lea también: Lista de jugadores libres de la Premier League en 2026, ¿podrán Persib y Persija aceptarla?





El capitán de la selección indonesia sub-23, Ivar Jenner, contra Mali

A lo largo de esta temporada, se dice que Jenner ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego, tanto en el primer equipo como en Jong Utrecht. Esta condición es el trasfondo de las especulaciones de que el mediocampista se ha abierto oportunidades para buscar nuevos desafíos.

Lea también: Raffi Ahmad canjeó la camiseta de Jay Idzes por 125 millones de IDR



En Indonesia, persia Yakarta y Dewa United Se dice que son los dos clubes que más seriamente siguen la situación de Jenner. Se informa que ambos equipos han entrado en la etapa de comunicación inicial con el jugador.

El director del Persija Jakarta, Mohamad Prapanca, afirmó anteriormente que el Club está dispuesto a reforzar el mediocampo si el entrenador lo necesita. Esta declaración también refuerza la sospecha de que Macan Kemayoran es un destino potencial para Jenner.

Pero Persija no está sola. Según se informa, Dewa United también está buscando activamente acercamientos, lo que hace aún más abierta la competencia por la firma de Jenner. Se dice que esta situación se parece a la anterior competición de traspasos de Rafael Struick, en la que también se vio afectada la solidez financiera de los grandes clubes.

Los rumores sobre la mudanza de Jenner comenzaron a fortalecerse desde finales de noviembre de 2025 y continuaron creciendo antes de la apertura de la ventana de transferencias de mitad de temporada. Está previsto que el mercado de fichajes de la Liga 1 se abra oficialmente el 10 de enero de 2026.

Hasta el momento no ha habido ningún comunicado oficial por parte de Ivar Jenner sobre su futuro. Si el movimiento se concreta, se convertirá en uno de los jugadores de la diáspora más nuevos en participar en la Superliga.

En medio de una dinámica bursátil cada vez más activa, el futuro de Ivar Jenner todavía se encuentra en una encrucijada. El público espera ahora la decisión oficial del centrocampista: si se queda en Europa o comienza una nueva etapa con el Persija Jakarta o el Dewa United.