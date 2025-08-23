Después de enfrentarse en Ambon, la víctima cuya casa fue quemada por el informe para informar a la policía

Ambon, Viva – Después de los enfrentamientos entre los residentes, a saber, los residentes de Hunut Village, el distrito de Teluk Ambon y los residentes de la aldea de Hitu, el centro de Maluku, Maluku, desde el martes (11/08/2025) resultó en docenas de casas de residentes y el lugar comercial de Ledes fue quemado por las masas.

Como resultado de los enfrentamientos entre los residentes, una serie de residentes que fueron víctimas de daños y sus hogares fueron quemados por las masas, fueron a la Policía Regional de Maluku, para hacer un informe oficial el jueves (21/08/2025) ayer.

Jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de Maluku, Kombes Pol. Rositah Umasugi, enfatizó que su partido llevaría a cabo una serie de procedimientos legales sin favoritismo. Quien involucrado será procesado de acuerdo con la ley aplicable.



Los residentes informan a los perpetradores de enfrentamientos que causaron disparar varias casas

«El subdirector de la policía de la conferencia de prensa ayer había enfatizado que tomaría la policía sin favoritismo para proporcionar la seguridad legal lo más justa posible a las víctimas. La policía continuó llevando a cabo sus funciones profesionales y proporcionalmente», dijo el comisionado Rositah Umasugi cuando los reporteros en su oficina el viernes (8/22/2025).

El Jefe de Relaciones Públicas admitió que el informe policial fue presentado por residentes de Hunut que fueron víctimas de incendios provocados. La víctima se siente en desventaja. No aceptó dónde vivía quemado.

«Este caso comenzó con una pelea entre los estudiantes. Después del incidente hubo una destrucción y quema de las casas de los residentes en la casa. Hemos recibido LP el 21 de agosto de 2025», dijo el ex jefe de policía del centro de Maluku.

Después de la emisión del informe policial, Kombes Rositah afirmó que el equipo de investigación llevaría a cabo una serie de etapas de acuerdo con los procedimientos legales. A partir de la investigación, luego la investigación. Varios testigos relacionados con este caso serán convocados para interrogarlo, incluidos los testigos de informes.

«Con este informe, sin duda realizaremos investigaciones y actividades que se han llevado a cabo previamente. Ayer la escena del crimen fue llevada a cabo por la policía y el equipo de identificación de Polda en la ubicación del incendio», explicó.

Se le pide a la comunidad que sea paciente durante la etapa de proceso legal. «Pedimos que los colegas puedan ser pacientes y si hay personas que conocen información relacionada con el incidente pueden transmitirse a la policía para que puedan ayudar a la divulgación de este caso rápidamente», suplicó.

Según el jefe de relaciones públicas, a partir de los resultados de la escena del crimen ayer había 14 unidades de vivienda en llamas. Esto no está incluido en los lugares del negocio de la gente. Mientras que las casas que estaban dañadas eran 18 unidades.

La Policía Regional de Maluku instó a toda la comunidad a poder mantener conjuntamente una situación de seguridad y orden público propicio (Kamtibmas). Se espera que la comunidad no sea fácilmente provocada por una serie de información engañosa en las redes sociales. (Usman Mahu/Tvone/Ambon)