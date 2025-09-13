Después de El Rumi vs Jefri Nichol, fue el giro de París Pernandes y Rudy Golden Boy para luchar por el boxeo

Yakarta, Viva – La industria del entretenimiento en el país recientemente ha sido cada vez más animada con el auge de las batallas boxeo celebridad. Después de que el público se sorprendió por el duelo Hot El Rumi contra Jefri Nichol hace algún tiempo, ahora es el turno de París Pernandes y Rudy Golden Boy para asegurarse de montar el ring.

Las dos batallas tienen lugar en Yakarta el 9 de noviembre de 2025. Se prevé que este partido sea el espectáculo más esperado este año porque reúne dos figuras con diferentes fondos. Desplácese para obtener más información, ¡vamos!

Paris Pernandes es conocida como una celebridad con más de un millón de seguidores en Instagram. Su popularidad en las redes sociales hace que cada paso siempre se resalte. Mientras que su oponente, Rudy Agustian o que se llama familiarmente Rudy Golden Boy, es un atleta de MMA que tiene experiencia en el mundo de las artes marciales. La cuenta de Instagram verificada de Rudy también asistió cientos de miles de fanáticos.

Aunque este partido se ha anunciado oficialmente, tanto París como Rudy afirmaron no haber comenzado una capacitación intensiva.

«⁠ Todavía no, hoy (viernes 12 de septiembre de 2025), la decisión del acuerdo de competencia, que definitivamente funcionará de manera óptima», dijo París Pernandes cuando se cumplió el equipo de medios.

Rudy Golden Boy no rechazó esto. Sin embargo, enfatizó que todavía había suficiente tiempo para prepararse.

«Aproximadamente 2 meses en preparación para el 9 de noviembre de 2025. Los resultados esperados son claramente la mejor victoria de alias. Para mí, este partido es sobre la autoestima», dijo Rudy.

Esta pelea es parte de la serie 6 de Holywings Sport Show (HSS), un evento de boxeo de entretenimiento que se sabe que presenta una combinación espectacular. El año pasado, HSS celebró con éxito la Serie 5 en el Arena de Indonesia. Ahora, con la colaboración con el promotor en bruto, se cree que la atmósfera de la competencia se está poniendo más caliente.

La batalla de París versus Rudy se llevará a cabo con reglas de boxeo en la clase Welter (66.6 kg) usando un guante de boxeo de 10 oz. Además de la lucha física, este duelo también está lleno de prestigio. Para París, este momento es una oportunidad para demostrar su valía. Como circulaba, Rudy lo había llamado solo «CEO de muñecas». La declaración hizo que esta pelea fuera más interesante para presenciar al público.