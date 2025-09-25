Después de dos décadas, Suzuki hizo un gran cambio

Tokio, Viva – Suzuki Conocido como uno de los fabricantes automotrices que han estado en el mercado global durante mucho tiempo. Esta compañía japonesa se estableció en 1909 con un enfoque inicial en las máquinas de tejido. Sin embargo, con el tiempo, Suzuki se transforma en un gigante automotriz con productos de motocicletas, automóviles, para pegar motores.

Leer también: Suzuki lanza oficialmente Access 125, scooter elegante para la movilidad urbana



El viaje de Suzuki en la industria automotriz comenzó en la década de 1950, cuando lanzaron vehículos de dos ruedas. El éxito continuó al sector de cuatro ruedas con un pequeño automóvil pequeño y económico. Este personaje hace que Suzuki se acepte rápidamente en muchos países en desarrollo.

En Indonesia, el nombre Suzuki se ha adjunto desde la década de 1970. Los productos legendarios como Katana y Carry se han convertido en íconos que todavía se recuerdan hoy. Incluso hoy en día, el transporte todavía se conoce como uno de los vehículos comerciales más populares.

Leer también: Comprar una motocicleta Suzuki debe preocuparse por el taller



Con el tiempo, Suzuki enfrentó una feroz competencia de varias marcas globales. Aun así, la compañía aún puede mantener su existencia con la estrategia de presentar productos asequibles y funcionales.

Ahora como se cita Viva Automotive Desde Rushlane, jueves 25 de septiembre de 2025, Suzuki trató de adaptarse a la nueva era de la industria automotriz.

Leer también: Suzuki Presentando el nuevo XL7 Hybrid Alpha Kuro: SUV duro con acento exclusivo



Por primera vez en los últimos 22 años, Suzuki hizo un gran cambio en su identidad visual. El logotipo o el emblema de la compañía ahora obtiene un nuevo toque que es más moderno. Este paso también marca una nueva era con el eslogan, «a tu lado».

El nuevo logotipo de Suzuki todavía mantiene la icónica carta «S». La diferencia, el diseño se hace plano y simple, ajustando las necesidades en la era digital. El color cromo brillante se reemplaza con pintura plateada brillante que es más ecológica.

El emblema de la marca se mostrará primero en el Japan Mobility Show 2025. Suzuki eligió mostrar su nueva identidad en una serie de autos conceptuales. Esto muestra que la compañía quiere comenzar un nuevo viaje visual desde la innovación.

Suzuki enfatizó que el nuevo logotipo no es solo una cuestión de apariencia. El diseño también refleja la filosofía de quienes presentan clientes. Además, hay un mensaje de que Suzuki quiere continuar abriendo nuevas oportunidades para el futuro.