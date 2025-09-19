Después de devolver Rp1.8 mil millones, el contratista del sospechoso de corrupción fue detenido por West Manggarai Kejari

Labu bajo, vivo – Uno de los sospechosos en el supuesto caso de corrupción de la construcción del camino Ocupacional Golowelu, con las iniciales SB, finalmente fue detenido oficialmente por el fiscal de distrito de West Manggarai (Kejari) el jueves por la noche (19/9/2025). Antes de la detención, SB estaba presente para cumplir con la citación del investigador al llevar un dinero de compensación estatal de Rp1.8 mil millones.

El jefe de la sección criminal especial de West Manggarai Kejari, Wisnu Sanjaya, explicó que el dinero fue devuelto en dos etapas. Algunos de ellos fueron presentados en mayo de 2025 por un valor de RP400 millones, luego el restante RP1,438,973,271 solo se pagó cuando SB estuvo presente anoche. El monto está de acuerdo con la pérdida de estado total que anteriormente fue revelada por el Kujari relacionado con el Proyecto Road, que se obtuvo del APBD del año fiscal 2021 y 2022.



Kejari West Manggarai libera casos de corrupción de la construcción de carreteras Foto : Vera Bahali/Tvone/Labuan Bajo

«Después de eso continuamos arrestando a SB en el Centro de Detención de la Policía Regional de West Manggarai», explicó Wisnu.

El SB, que desempeñó el papel de contratista, se convirtió en el cuarto sospechoso que fue arrestado, después de que anteriormente otros tres sospechosos, a saber, YJ, PS y FSP, fueron detenidos por primera vez la semana pasada. En la primera llamada, SB no estaba presente por razones de salud.

«Ya hemos revisado la salud en SB antes de la detención. Los resultados del examen se declararon saludables», continuó Wisnu. (Vera Bahali/Tvone/Labuan Bajo)