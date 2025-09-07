Después de destruir Taiwán, ¿puede el equipo nacional indonesio trasladar la defensa del Líbano?

Surabaya, vivo – Equipo nacional indonesio Se las arregló para comenzar el día del partido de la FIFA con una victoria de flujo de tierra de 6-0 Equipo nacional de Taiwán En el Bung Tomo Gelora Stadium (GBT) Surabaya, viernes (6/9). Sin embargo, el próximo partido contra Equipo nacional libanés Se predice que será una prueba real para el equipo de Garuda.

El entrenador del equipo nacional libanés, Miodrag Radoluvic, enfatizó que su equipo estaba listo para proporcionar una resistencia diferente en comparación con Taiwán. El partido contra Indonesia en el estadio GBT, el lunes 8 de septiembre de 2025, dijo que era una parte importante del proceso de regeneración de los cedros.

«Este será un partido importante para nuestros jugadores jóvenes. Soy muy respetuoso con el fútbol indonesio», dijo Radoluvic en una conferencia de prensa en Surabaya, según informó Antara.

Reveló que había seguido durante mucho tiempo el desarrollo del fútbol indonesio, especialmente porque había algunos jugadores de Montenegro que tenían una carrera en la Super League. Eso le hizo saber lo suficiente como para conocer la atmósfera y la calidad de la competencia en el país.

«Puede que te sorprenda, pero durante mucho tiempo he seguido al fútbol indonesio. Porque hay algunos jugadores de Montenegro aquí», dijo.

Disposiciones de jugadores libaneses en la Super League

Radoluvic también afirmó obtener aportes directos del defensor libanés, Mohammad Baqer al-Husseini, quien ahora defiende a Borneo FC Samarinda. Esta información se utiliza como capital adicional para tratar con los niños adoptivos Patrick Kluivert.



Jugador del equipo nacional indonesio, Miliano Jonathans

El propio Líbano acaba de lograr resultados positivos contra Qatar, y Radoluvic está decidido a repetir el rendimiento en Surabaya.

«Anteriormente, en Qatar nos desempeñamos muy bien y obtuvimos buenos resultados. Queremos repetir el rendimiento aquí, corrigiendo los errores del partido anterior. Por lo tanto, este partido es una parte importante de nuestra preparación para la calificación de la Copa Mundial 2026», explicó.

Además, agradeció a PSSI por invitar al Líbano a aparecer en este evento de prueba internacional.

Los jugadores libaneses son conscientes del poder de Garuda

Mientras tanto, el jugador del equipo nacional libanés, Ahmad Kheir El Dine, dijo que estaba entusiasmado por enfrentar a Indonesia. Dijo que el equipo de Garuda tenía jugadores de calidad y poder colectivo que tener en cuenta.

«Hasta donde yo sé, Indonesia tiene un muy buen equipo, muy fuerte, y esperamos continuar marcando goles y lograr resultados positivos. Estamos tratando de reconstruir el equipo y queremos continuar la tendencia de buenos resultados», dijo El Dine.

Una victoria aplastante sobre Taiwán se ha convertido en una capital valiosa para Indonesia. Sin embargo, el partido contra el Líbano será un verdadero punto de referencia para el desempeño del equipo de Patrick Kluivert, especialmente en probar la solidez de defensa y la efectividad de los ataques.

Se prevé que este partido se ejecute, considerando que los dos equipos se están preparando para la calificación de la Copa Mundial 2026.