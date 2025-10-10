Después de despedir a decenas de empleados fiscales, Purbaya amenaza a funcionarios traviesos en la Aduana

Bogor, VIVA – El ministro de Finanzas, Purbaya Yudhi Sadewa, enfatizó que después de las medidas para despedir a decenas de empleados de la Dirección General de Impuestos (DJP) debido al abuso de autoridad, los esfuerzos de limpieza dentro del Ministerio de Finanzas ciertamente continuarán.

Lea también: Purbaya confía en que la economía en el cuarto trimestre de 2025 crecerá un 5,5 por ciento, mire los indicadores



Dijo que también se tomarían medidas similares en la Dirección General de Aduanas e Impuestos Especiales (DJBC), aunque admitió que no había encontrado ningún indicio de actos fraudulentos que pudieran amenazar con el despido.

«No hay otros pasos relacionados con el despido (en la Dirección General) todavía», dijo Purbaya en una teleconferencia en el evento Media Gathering ‘Complete the 2026 APBN’ en Bogor, Java Occidental, el jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: La deuda pública alcanza los 9.138 billones de rupias, Purbaya promete optimización y presión sobre las adiciones





Ministro de Finanzas Purbaya Yudhi Sadewa en el Ayuntamiento de DKI Yakarta Foto : tvOnenews.com/Abdul Gani Siregar

«Pero el mensaje es el mismo: en el futuro limpiaremos también el aparato fiscal aduanas de prácticas que pueden no ser buenas», afirmó.

Lea también: Purbaya se niega a asumir la responsabilidad de la deuda de los trenes de alta velocidad mediante el presupuesto estatal



Desde mayo de 2025, son 26 los funcionarios del DJP que han sido despedidos por el Director General de Impuestos, Bimo Wijayanto. De hecho, hay 13 personas más que actualmente todavía están en proceso de despido deshonroso, también conocido como PTDH.

«No miraré atrás. Pero si hay más cosas aquí, también me detendré», dijo Purbaya.

No sólo existe una amenaza de despido para los empleados de DJP que abusan de su autoridad, Purbaya también promete dar recompensas o incentivo para los funcionarios tributarios que desempeñan bien sus funciones.

Incluso planea ofrecer incentivos especiales a los funcionarios de impuestos y aduanas, si son capaces de elevar la proporción impositiva de Indonesia al nivel del 12 por ciento desde el estancado 10 por ciento que se ha estancado hasta ahora.

«Si (la tasa impositiva) puede alcanzar el 12 por ciento dentro de un año, les daremos incentivos. Para que el trato sea justo, hay sanciones, también hay recompensas para aquellos que trabajan bien», dijo.