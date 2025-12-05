Después de dejar el contingente de los SEA Games, Prabowo dijo que su sueño de convertirse en atleta no se había hecho realidad.

Jacarta – Presidente de la República de Indonesia Prabowo Subianto dijo que la oportunidad de aparecer en la arena deporte La internacionalidad es un destino especial que sólo se concede a unos pocos de los mejores hijos e hijas de Indonesia.

Esta declaración se hizo al liberar el contingente indonesio a Juegos del mar 33 en Tailandia en un evento oficial en el Palacio de Estado, Yakarta, el viernes.

«Cuando era joven en ese momento, soñaba que algún día podría representar a mi nación en el deporte mundial y ahora ustedes han recibido ese honor», dijo el Presidente, describiendo la enormidad del honor al recordar su juventud.

En su discurso, el Presidente dijo que este sueño nunca se había hecho realidad, a pesar de haber alcanzado la más alta carrera militar y ahora ser Presidente de la República de Indonesia.

«Logré convertirme en general, logré convertirme en oficial de alto rango, me convertí en líder general de un partido, ahora mi destino es recibir un mandato como presidente de la República de Indonesia, pero nunca obtuve lo que soñaba cuando era joven», dijo.

El Presidente dijo que todos los integrantes del contingente que competirá en los SEA Games han pasado por un largo proceso de capacitación y selección antes de recibir el gran honor de representar a la nación.

En su discurso, el presidente Prabowo también abordó el significado del deporte como reflejo de la vida.

Explicó que la historia de los deportes, incluidos los Juegos Olímpicos, se origina en los deportes de los soldados, como correr, lanzar jabalina, tiro con arco, montar a caballo y disparar, todos los cuales simbolizan dureza y disciplina.

«Una nación que sobresale en los deportes es una nación que tiene un alma fuerte. Recuerden eso», dijo.

Al evento asistieron los atleta de diversos deportes, entrenadores, funcionarios y contingentes que pronto competirán para llevar el nombre de Indonesia en los SEA Games de este año. (Hormiga)