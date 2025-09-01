Después de debutar con Sassuolo, Jay Idzes llegó a Surabaya

VIVA – Capitán Equipo nacional Indonesia, Jay idzesinmediatamente recibió al público del país después de aterrizar en SurabayaLunes 1 de septiembre de 2025 de la mañana para unirse al campo de entrenamiento de Garuda Squad.

En un breve espectáculo en Insta Story Equipo nacional indonesioDefensor duro de propiedad Sassuolo Fue visto con una camisa blanca. Saludó al personal del entrenador uno por uno mientras se abrazaba calurosamente.

Sin olvidar, Idzes también dejó un breve mensaje a los fieles partidarios de Garuda. «Hola a todos. Ya estamos aquí. ¡Espero que podamos encontrarnos pronto!» dijo Jay Idzes.

Antes de unirse al equipo nacional, Idzes acababa de debutar en la Serie A con Sassuolo cuando se enfrentó a Cremonese el sábado (80/30) HRS temprano en la mañana. Desafortunadamente, el momento especial tuvo que ser empañado porque el portero Sassuolo fue desarraigado por un equipo escoltado por el portero del equipo nacional indonesio, Emil Audero.

En las redes sociales, algunos empleados de Garuda también han dado una señal a su viaje al país. Se sabe que Sandy Walsh, Emil Audero, a Shayne Pattynama está en camino. Mientras que Jay Idzes ya había aterrizado en Surabaya.

El escuadrón de Garuda se someterá a dos pruebas en la jornada de la FIFA en septiembre. El equipo de Patrick Kluivert desafió por primera vez a Taiwán el 5 de septiembre, luego se enfrentó al Líbano el 8 de septiembre en el estadio Gelora Bung Tomo, Surabaya.

Estos dos partidos se convirtieron en el último evento cálido antes de que Indonesia jugara la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial Asiático 2026 en Arabia Saudita, el próximo octubre. Garuda Nusantara se unió a Iraq y al anfitrión de Arabia Saudita, y tuvo que superar al grupo si querían darse cuenta del sueño de aparecer en la Copa Mundial.