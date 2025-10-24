¡Después de convertirse en sospechosa, Lisa Mariana revela una impactante confesión! Aquí está el contenido

Jacarta – No parece sombrío en lo más mínimo. Celebridad y ex modelo mariana lisa en realidad parece lleno de confianza a pesar de que ahora tiene la condición de sospechoso en un caso de presunta calumnia y difamación contra el ex Gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil (RK).

En lugar de ser rechazada, Lisa admitió que la habían inundado de ofertas de patrocinio desde que su caso surgió y se convirtió en tema de discusión pública. Lisa dijo esto después de someterse a su primer examen como sospechosa el viernes 24 de octubre de 2025.

«Alhamdulillah, cuantos más seguidores hay, más respaldos hay, masyaallah tabarakallah», dijo Lisa con una gran sonrisa.



Celebridad Lisa Mariana (centro)

Según Lisa, a las distintas marcas que colaboran con ella no les importa en absoluto su estatus legal. Incluso retó a los medios a confirmarlo directamente con su dirección. Lisa no solo escapó de la detención, sino que también agradeció poder regresar inmediatamente a sus actividades normales.

«No hay ningún problema, pueden preguntarle a mi dirección», dijo.

Como se informó anteriormente, el rostro de Selebgram Lisa Mariana parecía tranquilo como si no fuera de la sala de examen del sospechoso. Su investigación sobre el caso de presunta calumnia y difamación contra el ex Gobernador de Java Occidental, Ridwan Kamil, ha concluido y no ha sido detenido.

«Gracias a Dios puedo realizar mis actividades como siempre», dijo Lisa, el viernes 24 de octubre de 2025.

Se dice que los investigadores le hicieron a Lisa 44 preguntas durante el examen. Sin embargo, la celebridad que sorprendió al público con afirmaciones sobre ella y el hijo de Ridwan Kamil decidió no hablar.

Este caso comenzó cuando Ridwan Kamil denunció a Lisa Mariana el 11 de abril de 2025. Acusó a Lisa de difamación a través de publicaciones en las redes sociales.

El informe se encuentra registrado con el número LP/B/174/IV/2025/SPKT/BARES DEL CRIMEN POLRI. Los artículos utilizados son la Ley de Información y Transacciones Electrónicas (ITE) y el artículo sobre difamación del Código Penal.

La prueba de ADN en sí se realizó el 7 de agosto de 2025 en el Edificio de Investigación Criminal de la Policía Nacional involucrando al Centro de Salud de la Policía Nacional. Se tomaron muestras de sangre y saliva de Ridwan Kamil, Lisa Mariana y el hijo de CA y los resultados no coincidieron.