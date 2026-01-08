Después de CES 2026, una piruleta con música llegará al mercado







Un nuevo caramelo llamado ‘Lollipop Star’ reproduce música directamente en tu cabeza mientras lo comes, impulsado por tecnología de conducción ósea. El caramelo en un palito con componentes electrónicos transmite vibraciones sonoras a través de los dientes en lugar de los altavoces tradicionales. El resultado es música que se escucha a través de vibraciones en lugar de aire. Se espera que la paleta se venda al por menor por $8,99 (R808) y estará disponible después CES 2026.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente