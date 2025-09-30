Después de casi 40 años, los marineros cierran una asociación televisiva de larga duración

El Marineros de Seattle han anunciado que Root Sports Northwest, su red deportiva regional, cesar las operaciones este otoñoLlevando a su fin una red de 37 años de Root Sports. A partir de 2026, los Juegos de los Marineros serán producidos y distribuidos directamente por MLB Local Media, alineando Seattle con el creciente número de clubes que se alejan de las redes regionales tradicionales.

Root Sports NW Había estado bajo control de los Marineros durante años. El club adquirió una participación mayoritaria en 2013 y luego la plena propiedad en 2023. Pero a medida que el modelo RSN lucha cada vez más en medio de la reducción del cordón, el aumento de los costos de distribución y la erosión de las bases de suscriptores, la partida de Seattle fue esperada.

¿Por qué el cambio ahora? Decline RSN y presiones del mercado

El modelo RSN que una vez parecía a prueba de balas está mostrando grietas. Los consumidores están reduciendo las suscripciones de televisión de pago más rápido que nunca, y los RSN han luchado por sobrevivir en la reducción de niveles de cables y aumentar las tarifas de transporte. En el caso de Seattle, el conteo de suscriptores de Root Sports NW cayó de 3.3 millones en 2014 a aproximadamente 1.2 millones en los últimos años.

Otras señales insinuaron que el final estaba cerca. Los Portland Trail Blazers, una vez transportados por Root Sports NW, partieron para mezclar opciones locales y de transmisión de transmisión. El equipo de hockey de Seattle Kraken también optó por no renovar sus acuerdos RSN, eligiendo modelos de distribución más nuevos.

Al mismo tiempo, MLB ha estado construyendo infraestructura para hacerse cargo de la producción y distribución de equipos cuyos RSN fallaron o salieron. Ese marco, en MLB Local Media, ya admite equipos como el Diamantes, Guardianes, Montañas Rocosas, Padresy Mellizos. MLB Local Media es esencialmente el brazo de transmisión de la liga Para los mercados locales, que permite el control central al tiempo que preserva algunas operaciones locales.

De alguna manera, el cambio de Seattle se alinea con Sacaludos de medios más grandes. Las clasificaciones nacionales de televisión para MLB han subido en 2025, y la liga está renegociando los derechos de los medios con las plataformas de transmisión y emergentes en mente. El momento sugiere que MLB está ejecutando una estrategia de varios frentes: controlar los derechos nacionales mientras consolida la producción local bajo su paraguas.

Implicaciones para los fanáticos, locutores y equipos

Para los fanáticos:

La transición plantea preguntas sobre accesibilidad, reglas de apagón y opciones de transmisión. La esperanza es que la distribución de la señal se vuelva más estable y moderna, sin la imprevisibilidad de las disputas de transporte RSN. Pero hasta que esos detalles estén claros, algunos fanáticos pueden preocuparse por perder la cobertura o ver el cambio de tarifas.

Para personal de transmisión:

Algunos empleados de talento y producción que trabajaron bajo Root Sports NW pueden ser retenidos bajo la nueva estructura dirigida por MLB. Sin embargo, los despidos son inevitables. La inversión localizada puede reducirse, y los flujos de trabajo centralizados pueden estandarizar las características en los mercados. Las cifras de Root Sports NW indican que más de 25 empleados podrían verse afectados cuando el canal termina.

Para clubes y modelos de ingresos:

Los equipos que pierden sus RSN a menudo enfrentan éxitos de ingresos a corto plazo a medida que reestructuran los contratos y redefinen las ofertas de patrocinio/publicidad. Pero a largo plazo, integrarse con el brazo de medios de MLB ofrece escala, apalancamiento de negociación y marca unificada en todos los mercados.

El movimiento de Seattle también indica a otros equipos que la era RSN está disminuyendo. Si más franquicias pasan al modelo de MLB, el papel de los RSN externos podría volverse cada vez más marginado o incluso obsoleto.

Tendencias más amplias y lo que sigue

Los Marineros son los últimos en una ola. Como RSNS desmoronarse bajo las presiones duales De la transmisión de interrupción y la disminución de las subas de cable, MLB está entrando en el espacio desocupado. El hecho de que Seattle se está uniendo a esta tendencia refuerza que este no es un experimento marginal, sino quizás el nuevo estándar.

La perspectiva de los derechos de los medios de MLB también juega un papel importante. Con los nuevos acuerdos que se negocian para 2026-’28 y aumentan la presión para modernizar los derechos locales, consolidar la producción bajo la liga les ayuda a controlar los costos, la calidad y la distribución.

Finalmente, esta transición puede cambiar cómo se observa, monetiza y experimentan el béisbol. A medida que la distribución centraliza, los mercados pueden ver una presentación más consistente y soluciones OTT/TV agrupadas. Para los fanáticos, el objetivo será un acceso más simple. Para MLB, se trata de capturar más de la cadena de valor.