Después de brillar en Napoli, Scott McTominay está en el radar para regresar a MU

VIVA – manchester unido asociado con posibles cambios importantes de cara a 2026. Bajo control Rubén Amorim que ha pasado más de una temporada con los Red Devils, la dirección del desarrollo del equipo comienza a ser más clara, también en términos de transferencias de jugadores.

La actividad del Manchester United en el mercado el pasado verano fue una señal inicial. El club incorporó varios nombres nuevos como Matheus Cunha, Benjamin Sesko y Bryan Mbeumo para aumentar la competitividad. Sin embargo, no se espera que el movimiento en Old Trafford se detenga, especialmente con la apertura de la ventana de transferencias de enero.

Según se informa, varios actores principales están en la lista de evaluación. Se dice que Casemiro, Kobbie Mainoo y Joshua Zirkzee tienen potencial para ser liberados, mientras el club intenta equilibrar la composición del equipo y las finanzas.

McTominay vuelve a la conversación



El centrocampista del Manchester United, Scott McTominay, marcó dos goles contra el Leeds

En medio de los rumores sobre la salida de varios jugadores, surgen nombres Scott McTominay en cambio, volvió a salir. Según los informes, el centrocampista escocés está en el radar del Manchester United para regresar a Old Trafford.

Según el informe CaughtOffside, la dirección de MU está monitoreando la situación de McTominay, quien actualmente se encuentra defendiendo Nápoles. Después de dejar el Manchester United el verano pasado, McTominay tuvo un desempeño brillante en la Serie A.

Con el Napoli, fue una parte importante del equipo de Antonio Conte que ganó con éxito el título de la Serie A la temporada pasada. Su constante contribución en el mediocampo hizo que McTominay fuera nombrado Jugador del Año de la Serie A, un logro que mejoró su reputación a nivel europeo.

El Napoli básicamente quiere quedarse con el centrocampista. Sin embargo, se informa que el club italiano está abierto a ofertas en la región de £60 millones. Este valor refleja el aumento del precio de McTominay después de mostrar un rendimiento estable durante toda la temporada.

El discurso sobre el regreso de McTominay se considera relevante para la situación actual del Manchester United. Si Casemiro, Kobbie Mainoo o incluso Bruno Fernandes realmente se van en 2026, la presencia de un centrocampista experimentado que ya comprenda la cultura del club podría ser una opción realista para Amorim.

MU recluta oficialmente a Lea Schuller

Mientras tanto, el Manchester United ha confirmado un paso de transferencia importante, aunque proviene del sector del equipo femenino. El Club anunció oficialmente la contratación de Lea Schuller procedente del Bayern de Múnich.