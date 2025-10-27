Después de ‘beber’ en el clásico Sawah Besar y luego comer Nasi Uduk, una mujer murió misteriosamente

Jacarta – Fue encontrada una mujer con las iniciales CY. morir el mundo termino misteriosamente comer y se reunió con sus dos compañeros varones, en la zona Grandes campos de arrozCentro de Yakarta.

Este caso fue denunciado a la policía el domingo 26 de octubre de 2025. Mientras tanto, el jefe de la Subdivisión de Información Pública de la policía de Metro Jaya, el comisionado adjunto de policía, Reonald Simanjuntak, dijo que el incidente ocurrió el sábado 25 de octubre de 2025.

“Víctima fue declarado muerto después de ser trasladado al Hospital Royal Taruma, en el norte de Tanjung Duren, en el oeste de Yakarta», dijo Reonald el lunes 27 de octubre de 2025.



AKBP Ronald TS Simanjuntak

Según el testimonio de un testigo amigo de la víctima, el sábado 25 de octubre de 2025, alrededor de las 14:00 horas, la víctima CY invitó a sus amigos FP y AB a comer en una cantina en Jalan Dwi Warna.

Después de comer, la víctima y dos compañeros continuaron sus actividades bebiendo hielo mezclado. Sin embargo, la víctima se negó a beber porque tenía antecedentes de diabetes.

Luego, alrededor de las 18.30 horas, la víctima y los dos testigos continuaron su reunión en uno de los clubes nocturnos de la zona de Sawah Besar, a saber, Classic. La víctima los invitó a los dos a tomar una copa.

Después de salir de allí, tuvieron tiempo de comer nasi uduk frente al lugar antes de finalmente regresar a casa. Sin embargo, cuando llegó frente a la casa de la víctima en la zona de Duta Mas, al oeste de Yakarta, la víctima de repente quedó inconsciente.

Los dos testigos llevaron inmediatamente a la víctima al Hospital Royal Taruma para buscar ayuda. «Unos 15 minutos después del tratamiento médico, el médico declaró muerta a la víctima», dijo Ronald.

El equipo de identificación policial que acudió al hospital no encontró signos de violencia en el cuerpo de la víctima. Aun así, aún se realizó una autopsia al cuerpo para determinar la causa exacta de la muerte. Este caso está ahora a cargo de la policía de Grogol Petamburan.