Después de ausencia del equipo nacional indonesio en defensa, Ivar Jenner se volvió loco en la liga holandesa

VIVA – Después de no fortalecer Equipo nacional Indonesia en FIFA Matchday Septiembre de 2025 contra Taiwán y Líbano, Ivar Jenner Ramping en la liga holandesa. Se convirtió en una estrella cuando Jong Utrecht ganó 2-0 sobre RKC Waalwijk en el continuo Eerste Divisie en Zoudenbalch Sports Complex, Utrecht, sábado 13 de septiembre de 2025

Entrando como sustituto en el minuto 67 reemplazando a Emirhan DeMircan, Jenner solo tardó seis minutos en registrar su nombre en el marcador. En el minuto 73, recibió el pase de Lynden Edhart y disparó una fuerte patada desde fuera del cuadro de penalización. La pelota condujo rápidamente a la esquina izquierda del portero de RKC Waalwijk, sin poder anticipar el portero Mark Spenkelink.

Anteriormente, Jong Utrecht se había destacado a través de Massien Ghadd y desde la primera mitad del tiempo de lesión. El puntaje 2-0 duró hasta que terminó la pelea.

El rendimiento positivo de Jenner

Esta victoria hizo que Jong Utrecht mantuviera un récord invicto en casa esta temporada. Ahora están en la posición nueve de la clasificación de la División Eerste con una colección de siete puntos.

Para Ivar Jenner, este objetivo confirmó aún más su desarrollo positivo después de recuperarse de una lesión. El jugador de 21 años continúa teniendo más minutos para jugar. Esta temporada, ha actuado tres veces seguidas, a pesar de que siempre salía de la banca.

Jenner realmente ingresó al equipo principal FC Utrecht Para la temporada 2025/2026. Sin embargo, la lesión que sufrió en mayo pasado lo hizo revelado temporalmente con el equipo de Jong Utrecht.

Buenas noticias para Equipo nacional indonesio

La consistencia de Jenner es una noticia alentadora para el equipo nacional indonesio. Porque el equipo de Garuda necesita su fuerza cuando se enfrenta a Arabia Saudita e Irak en la cuarta ronda de los clasificatorios de la Copa Mundial 2026, el próximo octubre.