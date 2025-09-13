Después de arrestar a cientos de ingenieros de Hyundai, el presidente Trump les pidió que ayudaran a Estados Unidos

Washington DC, Viva -En autoridad de inmigración de Estados Unidos lleva a cabo una redada masiva en la fábrica Hyundai Y LG en Georgia la semana pasada. En la operación, alrededor de 475 trabajadores fueron asegurados porque se consideraba que violaban los permisos de trabajo y los permisos de residencia. Este arresto inmediatamente provocó el centro de atención porque la mayoría de ellos resultaron ser expertos de Corea del Sur.

De ese número, más de 300 personas fueron identificadas como ingenieros enviados específicamente para apoyar la construcción de nuevas instalaciones. Se dice que vengan usando una visa comercial o visa comercial a corto plazo, no una visa de trabajo completa. Esta condición causa problemas legales porque el estado no les permite participar en actividades operativas.

Después del examen, los ingenieros fueron colocados en el centro de detención de inmigración. La mayoría finalmente se lanzan después de que las autoridades estadounidenses aseguran su identidad. Sin embargo, la decisión sobre su destino todavía está esperando la discusión entre Washington y Seúl.

En medio de esa situación, el presidente Donald Trump apareció con una declaración sorprendente. Citado de CarsCoops, el sábado 13 de septiembre de 2025, solicitó que los ingenieros no tengan prisa por ser repatriados a su país. Trump razonó que su experiencia podría ayudar a capacitar a los trabajadores estadounidenses locales que se necesitaban.

Trump incluso detuvo temporalmente el proceso de deportación para dar tiempo para discutir con el gobierno de Corea del Sur. Consideró esta oportunidad para ser importante para que Estados Unidos no perdiera la posible transferencia de conocimiento. Sin embargo, estos pasos inmediatamente causan tensión diplomática.

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Cho Hyun, se reunió inmediatamente con el ministro de Relaciones Exteriores de Estados Unidos, Marco Rubio, para discutir la situación. Durante la reunión, Cho enfatizó que los trabajadores solo eran temporales y tuvieron que ser enviados a casa de inmediato. El gobierno de Seúl incluso ha preparado un vuelo fletado para llevarlos a casa.

Al final, más de 300 trabajadores fueron liberados de los centros de detención y se mudaron en autobús a Atlanta. A partir de ahí, fueron volados usando un avión especial de Korean Air. Las autoridades estadounidenses se aseguran de que el proceso de repatriación se realice humanamente sin esposas.

Este evento causó una gran decepción en Seúl. El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, evaluó que la redada podría dañar la imagen estadounidense como socio de inversión. Advirtió que las compañías coreanas podrían haber retrasado su expansión en los Estados Unidos.

Lee explicó que la presencia de ingenieros en la fábrica de Hyundai era solo instalar máquinas y capacitar a los trabajadores locales. Este es un procedimiento estándar en la construcción de instalaciones industriales. «Sin su experiencia, la fábrica no podrá operar correctamente», dijo.