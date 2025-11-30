Después de años de dificultades para cruzar el río, los aldeanos de Soppeng finalmente tendrán un puente colgante

Jacarta – Desarrollo puente Ahora se están llevando a cabo ahorcamientos en la Regencia. soppengSulawesi del Sur, para aumentar el acceso a la educación de los niños en zonas que han estado aisladas. Este paso sigue la dirección del Presidente de la República de Indonesia. Prabowo Subianto en conmemoración del Día Nacional del Maestro 2025 en el Indonesia Arena, GBK Yakarta, el viernes 28 de noviembre de 2025.

En su discurso, el presidente Prabowo destacó la importancia de la seguridad de los niños que viajan a la escuela en zonas remotas.

«Pido a la policía que también baje. Pido a las empresas Brimob que bajen y ayuden a la gente de los pueblos a superar esto. Este problema de los puentes es una prioridad porque no quiero que niños así arriesguen su vida todos los días para ir a la escuela», subrayó el presidente, citado en un comunicado de prensa el domingo 30 de noviembre de 2025.

Siguiendo estas instrucciones, la Unidad de la Brigada Móvil de la Policía de Sulawesi del Sur, en colaboración con la comunidad local, comenzó a construir un puente colgante que conecta las aldeas de Watu, Mariritenggae y Marioriaja en el distrito de Marioriwawo.

Durante años, los residentes sólo han dependido de neumáticos de coche y balsas como medio para cruzar, incluso para los niños en edad escolar.

De hecho, la comunidad ha intentado recaudar fondos de forma independiente, pero las capacidades técnicas limitadas se han convertido en un obstáculo. La presencia de un equipo técnico es la solución para realizar la construcción del puente.

Actualmente, el avance en la construcción del puente de 20 metros de largo ha alcanzado el 15 por ciento y se lleva a cabo mediante la cooperación mutua con los residentes.

La empresa de construcción envió a 15 personas equipadas con equipos de construcción, máquinas de soldar, tiendas de campaña, equipos de seguridad y logística de apoyo. Las operaciones comenzaron el 29 de noviembre de 2025 desde el Cuartel General del Batallón C Pelopor Bone, con verificación de equipo a las 22.43 WITA, llamada de salida a las 22.46 WITA y salida hacia Watu Village a las 22.53 WITA.

Se espera que la construcción de este puente facilite el estudio de los niños, aumente la movilidad de los residentes y sea un verdadero paso para fortalecer el acceso a los servicios básicos en zonas remotas.