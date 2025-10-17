Después de amenazar con enviar misiles Tomahawk, Trump insinúa una reunión con Putin en Hungría

Washington, VIVA – El presidente estadounidense Donald TriunfoEl jueves 17 de octubre de 2025 anunció que planea reunirse con el Presidente. Rusia Vladímir Putin De Hungría dentro de dos semanas.

Trump ofendido reunión entre el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, y el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergey Lavrov, la próxima semana, para determinar la hora y el lugar de la reunión cara a cara del presidente.

«Probablemente ya está arreglado. Han hablado», dijo Trump a los periodistas en la Oficina Oval, en alusión a su supuesta reunión con Putin. Anadolu. \

Las dos reuniones se insinuaron públicamente después de que Trump y Putin pusieran fin a una llamada telefónica bilateral el jueves. Trump dijo que el primer ministro húngaro, Viktor Orban, organizaría su reunión con Putin en Budapest.

Trump tiene previsto reunirse con Volodymyr Zelenskyy este viernes en la Casa Blanca y dijo que le informará al presidente ucraniano sobre su «excelente» llamada telefónica con Putin durante la reunión de mañana.

«Tenemos un problema. Los dos no se llevan muy bien y a veces es difícil tener reuniones. Así que podríamos hacer algo por separado, separados pero iguales», dijo Trump.

Cuando se le preguntó sobre la solicitud de Ucrania de que Estados Unidos proporcione misiles de crucero Tomahawk para atacar profundamente en territorio ruso, Trump reconoció que el tema surgió durante su llamada con Putin y dijo que al líder ruso «no le gustó la idea».

«¿Qué crees que diría: ‘Por favor, venda el Tomahawk? Por favor, venda el Tomahawk. Se lo agradezco mucho'», dijo el presidente estadounidense en tono sarcástico respondiendo a la pregunta de un periodista.

«Dije: ‘¿Te importaría si le diera unos miles de Tomahawks a tu oposición?’ Le dije eso. Realmente no le gustó la idea», dijo de nuevo.

Sin embargo, no estaba claro si el presidente estadounidense vendería las armas a Kiev y expresó su preocupación por su retirada del arsenal estadounidense.

«También necesitamos Tomahawks para Estados Unidos. Tenemos muchos, pero los necesitamos. Quiero decir, no podemos gastarlos», dijo.