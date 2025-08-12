Después de 8 años de citas y tener 4 hijos, Cristiano Ronaldo finalmente solicitó a Georgina Rodríguez

Riad, Viva – Las buenas noticias provienen de la superestrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo. Después de ocho años en una relación y construir una familia juntos, Ronaldo finalmente le propuso matrimonio oficialmente a su novia, Georgina Rodríguez.

La noticia de este compromiso fue anunciada directamente por Georgina a través de las cargas de Instagram el lunes (11/8) hora local de la tarde. En la foto que compartió, Georgina mostró mostrando un gran anillo de diamantes en su dedo anular mientras sostenía la mano de Ronaldo.

«Sí, Quiero. En Esta y en Todas Mis Vidas», escribió Georgina en español, que significa «Sí, quiero. En esta vida y en toda mi vida».

La carga fue repentinamente viral, como millones de seguidores, incluido el propio Ronaldo.

Anillo de lujo de valor fantástico

Según el informe de la página seis, se estima que el anillo vale entre US $ 2-5 millones (alrededor de Rp. 33-83 mil millones), con grandes diamantes ovales, flanqueados por dos piedras complementarias, un total de más de 30 quilates e instalados en el entorno de platino de lujo.



Georgina Rodríguez al acompañar a Ronaldo en su nuevo club. Al Nassr

Una larga historia de amor

Ronaldo y Georgina se conocieron en 2016 cuando Georgina trabajó en una boutique de Gucci en Madrid. Su relación se ha desarrollado rápidamente y desde entonces esta pareja es inseparable.

Ahora tienen cuatro hijos:

Ala Martina (Crossing 2017)

Eva Maria y Mateo (gemelos, nacidos a través de una madre sustituta en 2017)

Bella Esmeralda (nacida en 2022)

Además, Georgina también trató a Cristiano Jr., el hijo mayor de Ronaldo de relaciones anteriores.

En 2022, la pareja había experimentado una profunda tristeza cuando los bebés gemelos de Bella murieron al nacer.

Vivir en riad

Desde principios de 2023, Ronaldo y su familia vivían en Riad, Arabia Saudita, después de que la estrella se uniera al Club Al-Nassr. La temporada pasada, Ronaldo anotó 25 goles en 30 partidos de Saudi Pro League, mostrando un rendimiento impresionante a pesar de que tenía 40 años.

El anuncio de este compromiso marca un nuevo capítulo en su segunda historia de amor, un momento que millones de fanáticos han estado esperando en todo el mundo.