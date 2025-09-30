Después de 7 atletas a WFF Malasia, el objetivo Kormi nombró a la nación

VIVA – Comité Deporte Recreación indonesia (Kormi) Dki Yakarta lanzó oficialmente la Asociación de culturismo y culturismo indonesio (Perbafi) Aparecer en el evento Universo World Fitness Federation (WFF) celebrado en Kuala Lumpur, Malasia, 10-13 de octubre de 2025.

Leer también: Erick Thohir quiere preparar un fondo de pensiones para atletas y entrenadores



El lanzamiento tuvo lugar en Tebet, Yakarta. La presidenta de DKI Jakarta Kormi, Diana Dewi, dio un mensaje especial al Para atleta quien se irá.

«En cada partido, ciertamente hay perdedores y algo de victoria. Sin embargo, el contingente rojo y blanco espero ganar de manera deportiva. Espero que los amigos atletas de Perbafi puedan hacer que la nación se sienta orgullosa en el evento deportivo de escala internacional», dijo Diana, martes 30 de septiembre de 2025.

Leer también: Menpora reveló la discusión de Prabowo al conocer a Marc Márquez



Diana dijo que había 7 atletas de Dki Yakarta que se fueron a Malasia. Según él, partieron a sus propios gastos, por lo que merece la apreciación del gobierno y Kormi.

«La partida de siete atletas a Malasia usa sus propios costos. Por esta razón, el DKI Yakarta Kormi y el gobierno deben apreciar, considerando que quieren desarrollarse logrando logros en el extranjero», enfatizó Diana.

Leer también: 700 participantes animan mi-funrun 2025



Una de las atletas, Akira Yanadira, reveló que el evento del Universo WFF esta vez fue asistido por 30 países.

«De los 30 países que participaron, incluidos Japón, Nueva Zelanda, Malasia, Indonesia y varios otros países», dijo Akira.

Agregó que el contingente indonesio se había sometido a la máxima preparación, desde capacitación intensiva, programas de dieta, hasta apoyarse mutuamente.

«Con el nombre de Indonesia, por supuesto que queremos ganar y dar lo mejor. El peor logro, el contingente indonesio puede ocupar los cinco primeros», dijo Akira.

Además, Akira espera que la lucha de los atletas que partieron a su propio costo puedan llamar la atención y el apoyo del gobierno.